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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIPL 2026: शाहरुख खान ने क्रिकेटर मनीष पांडे को कसकर लगाया गले, फिर बेटे आर्यन खान से मिलवाया, वीडियो वायरल

IPL 2026: शाहरुख खान ने क्रिकेटर मनीष पांडे को कसकर लगाया गले, फिर बेटे आर्यन खान से मिलवाया, वीडियो वायरल

IPL 2026: इंडियंन प्रीमियर लीग 2026 में 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से हराया, जिसके बाद KKR के मालिक शाहरुख खान ने क्रिकेटर मनीष पांडे को गले लगाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 May 2026 11:59 AM (IST)
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इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) में 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात दी, जिसके बाद केकेआर फैंस के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला. इस शानदार जीत के बाद केकेआर के मालिक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मैदान पर उतरे और क्रिकेटर मनीष पांडे को गले लगाकर बधाई दी. 

शाहरुख खान का वीडियो वायरल
IPL 2026 से शाहरुख का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में किंग खान बेहद गर्मजोशी के साथ मनीष पांडे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि उन्होंने कुछ देर तक उन्हें कसकर गले लगाए रखा, जिससे उनकी खुशी साफ झलक रही है.

ये भी पढ़ें:- Emotional Story Of SRK: दिल्ली आकर ये काम जरूर करते हैं बॉलीवुड किंग शाहरुख खान, जानकर आंखों से आ जाएंगे आंसू 

बेटे आर्यन खान से भी कराया इंट्रोड्यूस
इस दौरान शाहरुख खान के साथ उनके बेटे और निर्देशक आर्यन खान भी नजर आए. क्रिकेटर मनीष पांडे को गले लगाने के बाद शाहरुख ने उनकी मुलाकात अपने बेटे से करवाई. आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और फिर गले लगाया, जिसने इस पल को और खास बना दिया. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म
शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं. फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:- शाहरुख खान की 'किंग' के सेट पर सख्ती, लीक क्लिप और AI वीडियो से परेशान हुए मेकर्स, उठाया ये बड़ा कदम

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Published at : 23 May 2026 11:59 AM (IST)
Tags :
Manish Pandey शाहरुख खान IPL 2026
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