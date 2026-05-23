इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL) में 20 मई को कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 4 विकेट से मात दी, जिसके बाद केकेआर फैंस के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला. इस शानदार जीत के बाद केकेआर के मालिक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान मैदान पर उतरे और क्रिकेटर मनीष पांडे को गले लगाकर बधाई दी.

शाहरुख खान का वीडियो वायरल

IPL 2026 से शाहरुख का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. वीडियो में किंग खान बेहद गर्मजोशी के साथ मनीष पांडे को गले लगाते नजर आ रहे हैं. खास बात ये है कि उन्होंने कुछ देर तक उन्हें कसकर गले लगाए रखा, जिससे उनकी खुशी साफ झलक रही है.

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बेटे आर्यन खान से भी कराया इंट्रोड्यूस

इस दौरान शाहरुख खान के साथ उनके बेटे और निर्देशक आर्यन खान भी नजर आए. क्रिकेटर मनीष पांडे को गले लगाने के बाद शाहरुख ने उनकी मुलाकात अपने बेटे से करवाई. आर्यन ने मुस्कुराते हुए उनसे हाथ मिलाया और फिर गले लगाया, जिसने इस पल को और खास बना दिया. ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

The way Shah Rukh Khan met Manish Pandey and hugged him felt really heartwarming. It genuinely looked like two people reuniting after years apart. Shah Rukh Khan held him tightly and showered him with so much affection, and then he even introduced him to his son Aryan Khan.❤️❤️❤️ pic.twitter.com/gcZlRbNpXr — Pintu Singh (@pintusi11376418) May 21, 2026

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म

शाहरुख खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो एक्टर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं. फिल्म में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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