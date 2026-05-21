लीक क्लिप और एआई वीडियो से परेशान शाहरुख खान, फिल्म 'किंग' के लिए मेकर्स ने उठाया ये बड़ा कदम

बॉलीवुड के 'बादशाह' शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'किंग' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ जहां फैंस इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, वहीं दूसरी तरफ सेट से हो रही लीक्स और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे AI जनरेटेड फेक वीडियो ने मेकर्स की चिंता बढ़ा दी है. इसी को देखते हुए अब टीम ने फिल्म की सुरक्षा को लेकर टीम ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है.

मेकर्स ने उठाया ये कदम

'किंग' की शूटिंग अपने लास्ट स्टेज पर है. सिर्फ 2 महीने का काम बचा हुआ है, लेकिन अब तक फिल्म के कई विजुअल्स और वीडियो लीक हो चुके हैं. कुछ दिनों पहले 15 मिनट के AI जनरेटेड फेक वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए, जिसमें किंग के लीक विजुअल्स यूज किए गए थे. लीक्स और AI वीडियो से परेशान होकर अब मेकर्स ने बड़ा कदम उठाया है.

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लोगों के आने पर लगा दी गई रोक

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 'किंग' की शूटिंग फिलहाल मुंबई के बाहरी इलाके घोड़बंदर रोड के पास चल रही है, जहां सुरक्षा व्यवस्था को अब पहले से ज्यादा सख्त कर दिया गया है. ये इलाका काफी व्यस्त है. इसलिए फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने से ज्यादा फायदा नहीं होगा. हालांकि, एक्शन सीक्वेंस और अहम सीन की शूटिंग के दौरान आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है.

2 महीनों का काम बाकी

फिल्म अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है और इसका ज्यादातर काम लगभग पूरा हो चुका है. बताया जा रहा है कि सिर्फ करीब 2 महीने का शूट बाकी है, जिसमें कुछ पैचवर्क, एक्शन इन्सर्ट्स और बाकी बचे हुए सीक्वेंस पूरे किए जाएंगे. इसके साथ ही VFX का काम भी साथ-साथ चल रहा है, ताकि पोस्ट-प्रोडक्शन समय पर पूरा हो सके.

कब रिलीज होगी फिल्म 'किंग'?

सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बन रही फिल्म 'किंग' में सुहाना खान, अभिषेक बच्चन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी और रानी मुखर्जी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. ये फिल्म 24 दिसंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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