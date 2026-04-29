बॉलीवुड की चमक-दमक से परे, जाह्नवी कपूर लगातार अपनी अलग पहचान बना रही हैं, जहां वे सिर्फ एक एक्ट्रेस के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी परफॉर्मर के रूप में उभर रही हैं, जिसमें डांस के प्रति उनका जूनून गहरा है.

बेहतरीन डांसर हैं जाह्नवी कपूर

गौरतलब है कि जहां उनके फैशन मोमेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, वहीं उनके रॉ, अनफिल्टर्ड डांस रील्स और दमदार परफॉर्मेंस फैंस के दिलों को सच में छू जाते हैं. प्रैक्टिस क्लिप्स से लेकर स्क्रीन पर पॉलिश्ड परफॉर्मेंस तक, हर बार वे यह साबित कर देती हैं कि उनके लिए डांस सिर्फ एक ट्रेंड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कला है.

फिल्मों में जाह्नवी कपूर के डांस मूव्स ने मचाया धमाल

सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं, फिल्मों में भी जाह्नवी ने कई शानदार डांस नंबर्स दिए हैं, जो उनकी ग्रोथ और डेडिकेशन को दिखाते हैं. ‘नदियों पार’, ‘पनघट’, ‘झिंगाट’ और ‘चुट्टमल्ले’ जैसे गानों में उनकी एक्सप्रेशंस, ग्रेसफुल मूव्स और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस साफ नजर आती है. हर गाने में उनका एक अलग अंदाज दिखता है, जो कभी हाई-एनर्जी बीट्स, कभी ट्रेडिशनल और कभी एक्सप्रेसिव स्टाइल में होता. उनकी यही वर्सेटिलिटी उन्हें आज की जनरेशन की सबसे दिलचस्प और समर्पित डांसर्स में से एक बनाती है.

ये भी पढ़ेंः Box Office: बॉक्स ऑफिस पर 'भूत बंगला' और 'माइकल' का आतंक, रेंग रही ये फिल्म, जानिए मंगलवार को कैसा रहा 'धुंरधर 2' का हालतो आइए देखें उनके ये पांच डांस नंबर्स, जब वे इंटरनेट पर छा गईं:

1. इस वीडियो में ऐक्ट्रेस अपने गाने 'परदेसिया' पर कथक डांस करती नजर आ रही है.

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2. इस वीडियो में एक्ट्रेस देखा तेनु गाने पर डांस करती दिख रही है. उनके फैसियल एक्सप्रेशंस और मूव्स भी देखने लायक है.

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3. एक्ट्रेस इस वीडियो में जिया जले गाने पर क्लासिकल डांस करती नजर आ रही है.

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4. एक्ट्रेस बेली डांस में भी माहिर है. इस वीडियो में देखा जा सकता है वो करीना कपूर के गाने सन सनन ओर परफॉर्म करती नजर आ रही है.

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5. इस वीडियो में एक्ट्रेस इन आंखों की मस्ती गाने पर बेहतरीन डांस करती नजर आई. उनके फेशियल एक्सप्रेशन ने इसे और ऑस्ट्रेक्टिव बना दिया.

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