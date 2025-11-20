सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी की मुसीबतें बढ़ गई हैं. उन्हें 252 करोड़ के MD ड्रग्स मामले में गिरफ्तार आरोपी सलीम शेख के बयान के आधार पर आज मुम्बई पुलिस ने बुलाया है. सूत्रों का कहना है कि शेख ने अपने बयान में बताया था कि ओरी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भांजा अलीशाह पारकर अच्छे दोस्त हैं.

इतना ही नही शेख ने यह भी दावा किया कि ओरी ड्रग्स लेता भी है और ड्रग्स की पार्टियों में भी जाता भी है. इन्ही आरोपों की जांच के लिए मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स यूनिट ने आज ओरी को घाटकोपर यूनिट आकर अपना पक्ष देने को कहा है.

ओरी ने मांगा समय

ओरी ने मुंबई पुलिस से समय की मांग की है. ओरी के वकील ने पुलिस को लेकर देकर कहा कि ओरी उपलब्ध नही होने के नाते 25 नवंबर के बाद ही पूछताछ के लिए जांच एजेंसी के सामने आ पाएंगे. पुलिस उसे समय देने पर विचार कर रही है, अबतक दूसरा समन नही भेजा गया है.

पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया कि इस ड्रग्स नेटवर्क में जुड़े (खरीददार या बेचने वाले) एक दूसरे से बातचीत करने के लिए जेंगी, सिग्नल, ट्रिमा, इंस्टाग्राम और फेसटाइम का इस्तेमाल करते थे. सूत्रों ने यह भी दावा किया कि जितने भी बॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के नाम शेख ने लिए थे सभी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा.

आरोपी ने दावा किया था कि उसने पहले नोरा फतेही, श्रद्धा कपूर और उसके भाई सिद्धार्थ कपूर, जीशान सिद्दीकी, ओरी उर्फ ओरहान, अब्बास मस्तान, लोका तथा अन्य कई व्यक्तियों के साथ देश और विदेश में ड्रग पार्टियों का आयोजन किया था.

नोरा फतेही ने दी सफाई

इस केस में नोरा फतेही का नाम सामने आने के बाद एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके सफाई दी है. उन्होंने लिखा था- 'आपकी जानकारी के लिए, मैं पार्टियों में नहीं जाती. मैं लगातार काम कर रही हूं. मेरी कोई पर्सनल लाइफ है ही नहीं. मैं खुद के ऐसे लोगों से नहीं जोड़ती. अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो अपने दुबई वाले घर या फिर करीबी लोगों के साथ वक्त बिताना पसंद करती हूं. मुझे लग रहा कि मेरा नाम आसान टार्गेट है. लेकिन मैं ये सब फिर से नहीं होने दूंगी.'

