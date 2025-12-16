आजकल कहां है बॉलीवुड का यह खान, जिसने दी 13 फिल्में, सिर्फ एक हो पाई हिट
बॉलीवुड में तीन खान शाहरुख, सलमान और आमिर, दशकों से सुपरस्टारडम का चेहरा हैं. 90 के दशक में उभरे ये आज भी अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं. मगर इनके नक्शे कदम पर चलने वाले कई और खान अपनी पकड़ नहीं बना सके.
कुछ ऐसा ही नज़ारा साल 2008 में भी देखने को मिला था, जब बॉलीवुड में एक और खान ने अपने मामा आमिर खान के नक्शे-कदम पर चलते हुए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। यह नाम किसी और का नहीं, बल्कि आमिर खान के भांजे इमरान खान का था, जिन्होंने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों का ध्यान खींच लिया था.
2008 में छा गए थे इमरान खान
जी हां, इमरान खान ने साल 2008 में फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था. यह फिल्म उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और रातोंरात उन्हें स्टार बना दिया. इस शानदार डेब्यू के लिए इमरान को फिल्मफेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवॉर्ड भी मिला.इतना ही नहीं, यह फिल्म उस साल की पांचवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही थी.
लगातार फ्लॉप फिल्म देने का बनाया रिकॉर्ड
बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान खान ने अपने 17 साल के फिल्मी करियर में कुल 13 फिल्मों में काम किया. हालांकि उनकी डेब्यू फिल्म ‘जाने तू… या जाने ना’ को छोड़ दें, तो बाकी ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुईं. इस लिस्ट में ‘किडनैप’, ‘लक’, ‘ब्रेक के बाद’, ‘एक मैं और एक तू’, ‘मटरू की बिजली का मंडोला’, ‘वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई दोबारा’, ‘गोरी तेरे प्यार में’ और ‘कट्टी बट्टी’ जैसी फिल्में शामिल हैं. वहीं ‘आई हेट लव स्टोरीज’, ‘दिल्ली बेली’ और ‘मेरे ब्रदर की दुल्हन’ बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थीं.
लंबे ब्रेक के बाद हुई वापसी
इमरान खान को आखिरी बार साल 2015 में कंगना रनौत के साथ फिल्म ‘कट्टी बट्टी’ में देखा गया था. आपको बता दें कि इमरान एक बार फिर कमबैक रहने जा रहे हैं. करीब 10 के ब्रेक के बाद वह वीर दास की फिल्म 'हैप्पी पटेल' में कैमियो रोल के साथ बॉलीवुड में वापसी कर रहे हैं. उनकी वापसी को लेकर फैंस काफी एक्साइडेट हैं.
