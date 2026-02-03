बॉलीवुड में एक वक्त ऐसा था जब आमिर खान के भांजे इमरान खान ने फिल्म ‘जाने तू... या जाने ना’ से डेब्यू किया था. फिल्म 2008 में रिलीज हुई थी. वहीं रणबीर कपूर की फिल्म ‘सावरिया’ उससे एक साल पहले यानी 2007 में आई थी. दोनों के लुक्स ने लोगों का दिल जीत लिया था. हालांकि, रणबीर का करियर लगातार सफलता की ओर बढ़ा वहीं इमरान की कई फिल्में फ्लॉप रही. अब इमरान ने उस वक्त की बातें शेयर की जब रणबीर उनके कॉम्पटीटर हुआ करते थे.

पर्सनल लेवल पर कभी नहीं मिले

News18 से बातचीत में इमरान ने बताया कि वो और रणबीर पर्सनली कभी अच्छे से नहीं मिले. दोनों का मिलना सिर्फ बॉलीवुड में काम के दौरान ही हुआ. उस समय कुछ खबरें आई थीं कि दोनों के बीच कॉम्पटीशन को लेकर टेंशन थी. इमरान ने कहा, 'आपने कुछ सुना, कुछ पढ़ा क्योंकि बातें बन गई. मीडिया में जिस तरह ये सब दिखा उससे शायद कोई सही रिश्ता बनने से पहले ही खराब हो गया.'

रणबीर की ग्रोथ पर इमरान की राय

इमरान ने कहा कि कुछ सालों से वो इंडियन सिनेमा से कटे हुए हैं. उन्होंने अभी तक ‘एनिमल’ नहीं देखी है इसलिए रणबीर की हालिया ग्रोथ पर ज्यादा बोलना मुश्किल है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जब वो एक्टिव थे तब उन्होंने रणबीर की सभी फिल्में देखी हैं और उनके काम की हमेशा सराहना की है.

रणबीर की एक्टिंग को लेकर इमरान का कहना

इमरान ने रणबीर की तारीफ करते हुए कहा, 'मैंने उन्हें हमेशा स्ट्रॉन्ग एक्टर माना है. मेरी समझ के हिसाब से वो थिंकिंग सिनेमा पर्सन हैं. उनका इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत है और वो एक्टिंग के क्राफ्ट और सिनेमा की भाषा को अच्छी तरह समझते हैं.'

आने वाली फिल्मों पर नजर

इमरान ने हाल ही में वीर दास की फिल्म ‘हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस’ में कैमियो किया जिसे काफी पसंद किया गया. अब वो ‘अधूरे हम अधूरे तुम’ से फुल कमबैक करने वाले हैं. वहीं रणबीर अगली बार ‘लव एंड वॉर’ में नजर आएंगे जिसमें आलिया भट्ट और विकी कौशल साथ हैं. इसके अलावा वो ‘एनिमल पार्क’ में भी दिखाई देंगे जो एनिमल का दूसरा पार्ट है.