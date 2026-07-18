Video: ऋतिक रोशन भी उतरे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, स्टूडेंट्स के लिए उठाई आवाज

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऋतिक रोशन भी उतरे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, Video शेयर कही दिल की बात, स्टूडेंट्स के लिए उठाई आवाज

ऋतिक रोशन भी उतरे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, Video शेयर कही दिल की बात, स्टूडेंट्स के लिए उठाई आवाज

Sonam Wangchuk: कई सेलेब्स के बाद अब ऋतिक रोशन ने भी सोनम वांगचुक को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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शिक्षा सुधारक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर भूख हड़ताल जारी है. उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर चुकी है. सोनम की भूख हड़ताल को लगातार बॉलीवुड सेलेब्स का सपोर्ट मिल रहा है. वहीं अब 'ग्रीक गॉड' कहे जाने वाले ऋतिक रोशन ने भी सोनम का सपोर्ट किया है और उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाई है.

ऋतिक रोशन ने शेयर किया सोनम वांगचुक का वडियो

ऋतिक रोशन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सोनम वांगचुक का एक वीडियो शेयर किया है. ये वीडियो दिल्ली के जंतर-मंतर का है, जहां सोनम भूख हड़ताल कर रहे थे. हालांकि हाल ही में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, क्योंकि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है. वीडियो में सोनम स्टूडेंट्स को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे हैं.

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ऋतिक रोशन ने किया सोनम वांगचुक का समर्थन

ऋतिक रोशन ने सोनम का वीडियो शेयर करते हुए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया. उन्होंने लिखा, 'ये बिलकुल सही बात है. जब मैंने अपनी एक फिल्म में टीचर का रोल प्ले किया था तब मुझे ये करीब से जानने का मौका मिला था कि आखिर स्टूडेंट्स किस मानसिक तनाव और ट्रॉमा (सदमे) से होकर गुजरते हैं.' बता दें कि ऋतिक यहां अपनी सुपरहिट फिल्म सुपर 30 को लेकर बात कर रहे हैं. 2019 की इस मूवी में उन्होंने गणितज्ञ आनंद कुमार का किरदार अदा किया था.

ऋतिक रोशन भी उतरे सोनम वांगचुक के सपोर्ट में, Video शेयर कही दिल की बात, स्टूडेंट्स के लिए उठाई आवाज

कबसे हड़ताल कर रहे हैं सोनम वांगचुक?

'कॉकरोच जानता पार्टी' ने नीट पेपर लीक मामले में जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था. इसे अपना समर्थन देते हुए सोनम वांगचुक ने 28 जून से भूख हड़ताल की शुरुआत की थी. आज (18 जुलाई, शनिवार) को उनकी भूख हड़ताल का 21वां दिन है. हालांकि उनकी लगातार बिगड़ती हालत को देखकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें शनिवार सुबह हिरासत में ले लिया था और उन्हें नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया है.

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इन सेलेब्स ने भी किया सोनम का समर्थन

ऋतिक रोशन से पहले जीनत अमान, अभय देओल, नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, आमिर खान, स्वानंद किरकिरे, स्वरा भास्कर, सोनी राजदान सहित अन्य कई सेलेब्स ने भी सोनम की भूख हड़ताल का समर्थन किया था और लगभग सभी ने उनसे हड़ताल खत्म करने की अपील करते हुए लड़ाई जारी रखने की बात कही थी

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 18 Jul 2026 03:42 PM (IST)
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