अजीत कुमार को गले गलाने के लिए दौड़े थलापति विजय, तृषा कृष्णन भी साथ आईं नजर

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय इन दिनों ब्रिटेन में हैं. वह अजित कुमार की रेसिंग देखने और उन्हें सपोर्ट करने सिल्वरस्टोन पहुंचे. यहां दोनों की मुलाकात का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में अजित कुमार विजय के स्वागत के लिए पहले से खडे नजर आते हैं. इसके बाद विजय उनसे मिलने के लिए दौड लगा देते हैं, दोनों एक-दूसरे से गले मिलते हैं. कुछ ही सेकेंड का यह पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया. इसकी वजह दोनों की स्टार पावर के साथ-साथ उनके फैंस के बीच सालों से चली आ रही राइवलरी भी है. दोनों की फिल्मों और स्टारडम को लेकर उनके फैंस कई बार आमने-सामने भी नजर आते हैं. लेकिन सिल्वरस्टोन में जो नजारा देखने को मिला वो काफी अलग है.

यहां देखें वीडियो -

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CM Vijay met and hugged Ajith Kumar. pic.twitter.com/nlxYBvmPcP — Actor Vijay Team (@ActorVijayTeam) September 12, 2026

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अजीत को देखते ही विजय ने बढ़ाए कदम

12 सितंबर को ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन रेसिंग सर्किट में अजीत कुमार मोटरस्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने पहुंचे थे. इसी दौरान तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय भी वहां पहुंचे. विजय को देखते ही अजीत उनका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े. दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और इस मुलाकात का वीडियो कैमरे में कैद हो गया.

अजीत की रेस में खास भूमिका में नजर आए विजय

सिल्वरस्टोन में अजीत सिर्फ मौजूदगी दर्ज कराने नहीं पहुंचे थे, बल्कि उन्होंने रेस में भी हिस्सा लिया. वह अपनी टीम अजीत रेडऐंट बाय विराज के लिए एल.एम.पी. 3 प्रो/ए.एम. (LMP3 Pro/Am) कैटेगरी में उतरे. उनके साथ फ्रांस के ड्राइवर रोमेन वोज़्नियाक ने रेस की.

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वहीं विजय इस आयोजन में खास मेहमान के तौर पर पहुंचे. उन्होंने रेस की शुरुआत में हरी झंडी दिखाकर मुकाबले को आधिकारिक तौर पर शुरू किया. यानी एक तरफ अजीत ट्रैक पर अपनी कार दौड़ाते नजर आए, तो दूसरी तरफ विजय इस रेस को आधिकारिक तौर पर शुरू करने वालों में शामिल रहे.





34 साल पुराने रिश्ते का भी किया जिक्र

विजय के सिल्वरस्टोन पहुंचने पर अजीत ने खुशी जताई थी. जब उन्हें पता चला था कि विजय इस रेस में मेहमान होंगे तब वे बेहद खुश थे. उन्होंने बताया था कि दोनों फिल्म इंडस्ट्री में करीब 34 साल से एक-दूसरे को जानते हैं. अजीत ने विजय के व्यस्त कार्यक्रम के बीच समय निकालकर वहां पहुंचने को खास बताया था.

सिर्फ रेस नहीं, फैंस के लिए भी खास रहा दिन

सिल्वरस्टोन का यह मुकाबला अजीत के लिए सिर्फ एक और रेस नहीं रहा. एक तरफ उनका रेसिंग जुनून देखने को मिला, तो दूसरी तरफ विजय के साथ उनकी मुलाकात ने सालों पुरानी फैन राइवलरी के बीच एक अलग तस्वीर पेश की. दोनों का साथ देखकर सोशल मीडिया पर फैंस भी इस पल की चर्चा करते नजर आए.





तृषा और राधिका भी लंदन में मौजूद थीं

अजीत की रेस के दौरान लंदन में साउथ सिनेमा के कई चेहरे नजर आए. एक्ट्रेस राधिका सरथकुमार ने अजीत से मुलाकात कर उनके रेसिंग पैशन और डेडिकेशन की तारीफ की. वहीं एक्टर विजय के साथ तृषा कृष्णन भी सिल्वरस्टोन पहुंचीं और अजीत की रेस को सपोर्ट करती नजर आईं. इस तरह अजीत की रेस का यह दिन सिर्फ मोटरस्पोर्ट्स ही नहीं, बल्कि तमिल सिनेमा के सितारों की मौजूदगी की वजह से भी खास रहा.