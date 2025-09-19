हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडOscars 2026: ईशान खट्टर-जाह्नवी की फिल्म 'होमबाउंड' की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री, रिलीज से पहले आई खुशखबरी

Oscars 2026: ईशान खट्टर-जाह्नवी की फिल्म 'होमबाउंड' की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री, रिलीज से पहले आई खुशखबरी

Oscars 2026: करण जौहर समेत ईशान खट्टर और जाह्नवी कपूर के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. इनकी फिल्म 'होमबाउंड' को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की तरफ से भेजा जाएगा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Sep 2025 11:05 PM (IST)

भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियल एंट्री की घोषणा कर दी गई है. फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया (FFI) ने 19 सितंबर को इस बारे में जानकारी दी है कि इंडिया की तरफ से 'होमबाउंड' को इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए सेलेक्ट किया गया है.

इस फिल्म को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है और करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया गया है. इस फिल्म में ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. अभी तक इसे इंडिया में रिलीज भी नहीं किया गया है.

कब रिलीज होगी 'होमबाउंड'
इस फिल्म को 26 सितंबर को यानी अगले हफ्ते इंडिया के थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा. बता दें कि इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स में पहले ही दिखाया जा चुका है और इसे शानदार रिव्यू मिल चुके हैं. इसे टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में पीपुल्स चॉइस अवॉर्ड के लिए दूसरा स्थान मिला था.

फिल्म को इतना पसंद किया गया कि इवेंट में बैठे दर्शकों ने 9 मिनट तक खड़ो होकर तालियां बजाई थीं. इसे 26 सितंबर को इंडिया समेत दुनियाभर के थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Homebound (@homeboundthefilm)

कब सामने आएगी लिस्ट
अकैडमी की तरफ से 16 दिसंबर 2025 को इंटरनेशनल फीचर फिल्मों की लिस्ट जारी की जाएगी और 22 जनवरी 2026 को सेलेक्ट की गई टॉप 5 फिल्मों का नाम ऐलान किया जाएगा. बता दें कि इस बार का ऑस्कर अवॉर्ड 15 मार्च 2026 को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया जाएगा.

'होमबाउंड' के बारे में
फिल्म की कहानी इमोशनल है और नॉर्थ इंडिया के छोटे से गांव में रहने वाले दोस्तों की कहानी है. इसमें ईशान खट्टर की एक्टिंग की खूब तारीफें हुई हैं. इसे ईशान खट्ट्रर की अब तक की सबसे बढ़िया फिल्मों में गिना जा रहा है. साथ ही, ये भी कहा जा रहा है कि ये उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस है. इस फिल्म का निर्देशन करने वाले डायरेक्टर नीरज घायवान नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी पा चुके हैं.

Published at : 19 Sep 2025 11:05 PM (IST)
Janhvi Kapoor Ishaan Khatter Homebound Oscars 2026
