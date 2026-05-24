परेश रावल ने फिर छोड़ी 'हेरा फेरी 3', 15 परसेंट ब्याज के साथ लौटाया साइनिंग अमाउंट!

'हेरा फेरी 3' की जिस दिन से अनाउंसमेंट हुई थी उसी दिन से फिल्म स्पॉटलाइट में बनी है. फिल्म विवादों में है और फिल्म का फ्यूचर सिक्योर नहीं है. परेश रावल ने पहले फिल्म को बीच में छोड़ दिया था. हालांकि, बाद में वो फिर से फिल्म का हिस्सा बने. लेकिन अब फिर से खबरें हैं कि परेश रावल ने फिल्म को फिर छोड़ दिया है.

परेश रावल नहीं होंगे 'हेरा फेरी 3' का हिस्सा

बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, परेश रावल ने फिल्म का साइनिंग अमाउंट लौटा दिया है. साथ ही 15 परसेंट ब्याज भी दिया है.

ये भी पढ़ें- Aishwarya Rai Cannes 2026: कांस क्लोजिंग सेरेमनी में ऐश्वर्या राय का 'फेदर शो', पैंटसूट में दिखा बॉसी अवतार, छा गया दूसरा रेड कार्पेट लुक

सोर्स के हवाले से लिखा, 'परेश रावल की टोटल फीस 15 करोड़ थी. टर्म शीट में ये मेंशन था कि परेश रावल को बाकी रकम, यानी 14.89 करोड़ रुपये, फिल्म रिलीज होने के ठीक एक महीने बाद ही मिलेंगे. इस क्लॉज को लेकर परेश रावल को कुछ आपत्ति थी. इसके अलावा फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू होने वाली थी. इसका मतलब फिल्म के 2027 में ही रिलीज होने की संभावना थी. इसका मतलब था कि परेश को अपनी फिल्म की फीस मिलने के लिए कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ेगा.'

हालांकि, अभी तक परेश की फिल्म में से एग्जिट को लेकर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है. आगे रिपोर्ट में लिखा गया कि भूत बंगला के सेट पर हेरा फेरी का अनाउंटमेंट टीजर शूट हो गया है.

ये भी पढ़ें- Drishyam 3 Box Office: 'दृश्यम 3' का दुनियाभर में धमाका, मोहनलाल की फिल्म ने 3 दिन में क्रॉस किया 100 करोड़ का आंकड़ा

मालूम हो कि शुभांकर मिश्रा संग बातचीत में अक्षय कुमार ने फिल्म 'हेरा फेरी 3' को लेकर बात की. उन्होंने कहा था, 'फिल्म अभी फिलहाल तो नहीं बन रही है. मुझे खुद झटका लगा था. कोई बात नहीं, वेलकम बना ली. थोड़ा कुछ मंत्र पढ़ना पड़ेगा कि सब ठीक हो जाए. अभी एक साल तो नहीं है. उसके बहुत सारे ईश्यूज हैं. ऐसा नहीं है कि हम तीनों साथ नहीं हैं.'