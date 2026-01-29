हेरा फेरी 3 मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद से फैंस इसके अपडेट का इंतजार करते रहते हैं. फिल्म में परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार की तिगड़ी एक साथ फिर से नजर आने वाली है. हेरा फेरी 3 में डिले चल रहा है जिसके पीछे की वजह अब परेश रावल ने बता दी है. उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म को लेकर चल रही सब अफवाहों पर विराम लगा दिया है.

परेश रावल ने द लावणी शो को हाल ही में दिए इंटरव्यू में हेरा फेरी 3 को लेकर बात की. उन्होंने बताया है कि पॉपुलर फ्रेंचाइजी की जिस तीसरी किस्त का बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वह पक्का बनेगी, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि देरी का उनसे कोई लेना-देना नहीं है.

अक्षय कुमार की वजह से हो रही है देरी

परेश रावल ने दावा किया कि देरी अक्षय कुमार और फिल्म बनाने वालों के बीच टेक्निकल दिक्कत की वजह से हो रही है. प्रोजेक्ट पर कानूनी परेशानी की खबरों को खारिज करते हुए परेश रावल ने कहा कि 'अक्षय के उन पर 25 करोड़ रुपये का मुकदमा करने के दावे बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए थे. ये सब जो बीच में हुआ कि अक्षय कुमार ने मुझ पर 25 करोड़ रुपये का मुकदमा किया है, वो सब ठीक है यार, ये कछुआ छाप अगरबत्ती जैसा है. उन्होंने ये भी कहा कि जब प्रोड्यूसर और अक्षय के बीच मामला सुलझ जाएगा, तो वह फिल्म साइन करने के लिए तैयार हैं.'

बाबू राव के बिना फिल्म बेकार होगी

अपने आइकॉनिक किरदार बाबू राव के बारे में बात करते हुए परेश ने साफ किया कि उनके बिना हेरा फेरी 3 नहीं चलेगी. उन्होंने कहा- 'बाबू राव के बिना फिल्म बनाने की कोशिश करना एक "डिजास्टर" होगा.पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक परेश ने कहा- 'लेकिन थोड़ी भी विनम्रता को किनारे रखकर मैं कह रहा हूं कि अगर वे बाबू राव के बिना हेरा फेरी बनाने का आइडिया लेकर आगे बढ़ते हैं, तो यह एक डिजास्टर होगा.'

ये भी पढ़ें: Mardaani 3 Advance Booking: 'बॉर्डर 2' की आंधी में 'मर्दानी 3' का हाल-बेहाल, बिके सिर्फ इतने टिकट्स