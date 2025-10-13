हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र- हेमा मालिनी नेटवर्थ: एक सुपरस्टार तो दूसरी हैं ड्रीम गर्ल, जानें कौन ज्यादा अमीर?

धर्मेंद्र- हेमा मालिनी नेटवर्थ: एक सुपरस्टार तो दूसरी हैं ड्रीम गर्ल, जानें कौन ज्यादा अमीर?

Hema Malini vs Dharmendra: धर्मेंद्र और हेमा मालिनी बॉलीवुड के पावरफुल कपल्स में से एक हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में से अमीर कौन ज्यादा है.

By : सखी चौधरी | Updated at : 13 Oct 2025 08:05 PM (IST)
बॉलीवुड की सबसे मशहूर लव स्टोरीज में एक प्रेम कहानी हीमैन धर्मेंद्र और ड्रीमगर्ल हेमा मालिनी की भी है. दोनों ने ही अपने दौर में फिल्म इंडस्ट्री पर अपने चार्म से राज किया है और आज भी वो उसी शिद्दत और जोश के साथ अपने फैन्स के बीच जाते हैं. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी हालांकि अब अलग अलग घरों में रहते हैं लेकिन दोनों ही लग्जरी लाइफ स्टाइल जीते हैं. आज दोनों की नेटवर्थ के बारे में आपको बताएंगे. चलिए जानते हैं इस कपल में कौन ज्यादा अमीर है.

शादीशुदा धर्मेंद्र का आया था हेमा पर दिल

धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए जमाने के सारे कायदे और नियम तोड़ दिए थे. धर्मेंद्र और हेमा की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म ‘तुम हसीन मैं जवान के सेट्स’ पर हुई थी. उस वक्त धर्मेंद्र पहले से प्रकाश कौर से शादीशुदा थे और चार बच्चों के पिता भी थे.

 
 
 
 
 
धर्मेंद्र को पहली नजर में दिल दे बैठी थीं हेमा

अपनी पहली मुलाकात को लेकर हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि उनका पहली नजर का प्यार था. धर्मेंद्र को देखते हुए मुझे महसूस हुआ था कि यही वो इंसान हैं जिसके साथ मैं पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूं. सेट पर दोनों की शानदार केमेस्ट्री से फिल्म तो सुपरहिट हुई ही बल्कि उनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई.

 
 
 
 
 
पांच साल की डेटिंग के बाद रचाई शादी

दोनों ने अपने परिवारों से छुपकर पांच साल तक डेंटिंग की और फिर आखिरकार धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म कबूल किया और दूसरी शादी हेमा मालिनी से कर ली. 2 मई 1980 को एक गुप्त समारोह में दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने का फैसला किया था. इसके बाद इस कपल की दो बेटियां ईशा और आहना भी हुईं.

 
 
 
 
 
कितनी है धर्मेंद्र की नेटवर्थ?

धर्मेंद्र की नेटवर्थ की बात करें तो वो बड़े स्टार रहे हैं और काफी निवेश भी किया है. धर्मेंद्र लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं और उनकी फार्मलाइफ की वीडियोज और तस्वीरें अपने फैन्स के साथ शेयर करते रहते हैं. धर्मेंद्र के पास करीब सौ करोड़ कीमत का एक फार्महाउस, रेंजरोवर जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. धर्मेंद्र की नेटवर्थ की बात करें तो डीएनए के मुताबिक ये करीब 340 करोड़ रुपये के आसपास है.

 
 
 
 
 
हेमा मालिनी की नेटवर्थ कितनी है?

वहीं हेमा मालिनी की बात करें तो वो अभी राजनीति में एक्टिव हैं और मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं. हेमा मालिनी कई लग्जरी गाड़ियां हैं और उनकी नेटवर्थ की बात करें तो नामांकन के दौरान दाखिल हलफनामे के अनुसार नेट वर्थ 122.19 करोड़ और टोटल संपत्ति 123.6 करोड़ की है. बता दें कि कपल अब अलग अलग घरों में रहता है लेकिन प्रेम का बंधन अभी भी उतना ही अटूट है.

 

समोसा-पकौड़े खाते हुए सनी देओल ने दे डाली फैंस को अनोखी सलाह, यूजर्स बोले - ‘पाजी आप ग्रेट हो’

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 13 Oct 2025 08:05 PM (IST)
Dharmendra Hema Malini Bollywood
