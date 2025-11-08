'एक और अच्छा दोस्त खो दिया', जरीन खान के निधन पर टूटीं हेमा मालिनी

बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी पहले ही पंकज धीर के निधन से शोक में थीं, लेकिन अब उन्होंने दोबारा अपनी करीबी दोस्त को खो दिया है. एक्ट्रेस ने फिल्म निर्माता संजय खान की पत्नी जरीन के निधन पर दुख जताया है. हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए भावुक पोस्ट लिखा है.

हेमा मालिनी ने शेयर किया भावुक पोस्ट

हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी, संजय खान और जरीन खान की पुरानी फोटो शेयर कर लिखा, "एक और करीबी, प्यारी दोस्त चली गई. जरीन खान अब नहीं रहीं! कितनी खूबसूरत इंसान थीं, अंदर से भी और बाहर से भी.

संजय और जरीन, दोनों ही कई सालों से मेरे बहुत करीब रहे हैं. हमेशा मेरी अच्छी सेहत की कामना करते थे. हमारे सभी फैमिली फंक्शंस (जन्मदिन, शादी, सालगिरह) में शामिल होते थे और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते थे.

नीतू कोहली को किया याद

हेमा मालिनी ने पोस्ट में अपनी एक और करीबी दोस्त नीतू कोहली को याद किया, जिन्होंने कभी 70 के दशक में उनका घर डिजाइन किया था. उन्होंने आगे लिखा, "मुझे हमेशा तुम दोनों की मौजूदगी का अहसास रहेगा. मैं इस मुश्किल घड़ी में संजय खान के लिए प्रार्थना करती हूं, भगवान उन्हें हिम्मत दें."

Another close, dear friend gone😢Zarine Khan is no more! Such a beautiful person, both inside and out❤️. Both Sanjay and Zarine have been close to me for many, many years always wishing me well, participating in all our family celebrations - birthdays, weddings, anniversaries and… pic.twitter.com/1S6JJYksMk — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 8, 2025

पंकज धीर के जाने पर जताया था दुख

इससे पहले अपने जन्मदिन के दिन भी हेमा मालिनी ने पंकज धीर के जाने पर दुख जताया था. उन्होंने लिखा था, "मैंने आज एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूं. मेरे लिए वो सबसे अच्छे थे, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया था."

I have lost a very dear friend today and am totally devastated. Pankaj Dheer, always so affectionate, enthusiastic about everything, a talented actor who won audience hearts with his portrayal of Karna in Mahabharat, so full of life, has breathed his last. He passed away after a… pic.twitter.com/8DC51AT6uS — Hema Malini (@dreamgirlhema) October 15, 2025

81 की उम्र में दुनिया को किया अलविदा

बता दें, 7 नवंबर की सुबह जरीन खान ने 81 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. जरीन उम्र संबंधी परेशानियों से जूझ रही थीं और काफी समय से बिस्तर पर थीं. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जरीन साल 2020 में कोरोना से संक्रमित हो गई थीं और उसके बाद से लगातार बीमार चल रही थीं. उनको कई और बीमारियों ने घेर लिया था.

जरीन खान अपने जमाने की बेहतरीन मॉडल, कॉस्ट्यूम डिजाइनर और एक्ट्रेस थीं. उन्होंने देव आनंद साहब के साथ भी काम किया था.