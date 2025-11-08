हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदादा बनने के बाद बेहद खुश हैं विक्की कौशल के पापा, कहा- 'भगवान की मेहरबानी ऐसे ही जूनियर कौशल पर बनी रहे'

Sham Kaushal Reaction: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ पेरेंट्स बन गए हैं. कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया है. घर में पोता आने के बाद शाम कौशल का रिएक्शन सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 08 Nov 2025 12:46 PM (IST)
बॉलीवुड के क्यूट कपल विक्की कौशल और कैटरीना कैफ पेरेंट्स बन गए हैं. कैटरीना ने 7 नवंबर को बेटे को जन्म दिया है. जब से फैंस और सेलेब्स को विक्की-कैटरीना के पेरेंट्स बनने के बारे में पता चला है तब से हर कोई उन्हें बधाई दे रहा है. इस कपल के लिए सब बेहद खुश हैं. कौशल परिवार में छोटा सदस्य आने से सबसे ज्यादा खुश दादा शाम कौशल हैं. शाम कौशल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी खुशी जाहिर की है. साथ ही वो इमोशनल भी हो गए.

विक्की कौशल के पिता बनने पर उनके घर में खूब जश्न मनाया जा रहा है. कैटरीना और विक्की के लिए पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश है. ऐसे में दादा बनने के बाद शाम कौशल फूले नहीं समा रहे हैं.

दादा हुए इमोशनल

शाम कौशल ने शनिवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके खुशी जाहिर की है. उन्होंने लिखा- शुक्रिया रब दा. कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतना मेहरबान रहने के लिए. जितना भी शुक्र कर रहा हूं. उनकी ब्लेसिंग के सामने कम पड़ रहा है. भगवान बहुत दयालु है और हमेशा रहा है. भगवान की मेहरबानी ऐसे ही मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर बनी रहे. हम सब बहुत खुश हैं और बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं. दादा बनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हूं. भगवान का आशीर्वाद बना रहे. रब राखा.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sham Kaushal (@shamkaushal09)

शाम कौशल का य पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. फैंस इस पर कमेंट करके उन्हें दादा बनने की बधाई दे रहे हैं. एक फैन ने लिखा- सबसे कूल दादा को ढेर सारी बधाई. दूसरे ने लिखा-छोटे राजकुमार के आने की बहुत खुशी है, बधाई हो. एक ने लिखा-गुरु जी का आशीर्वाद है ये बच्चा. आपको और परिवार को बहुत बधाई.

बता दें विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने सितंबर के महीने में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने बहुत ही क्यूट फोटो शेयर करके कैटरीना की प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी.

Published at : 08 Nov 2025 12:46 PM (IST)
