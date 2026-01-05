दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर 2025 को निधन हुआ. धर्मेंद्र के जाने से उनकी फैमिली बहुत दुख में है. उनकी फैमिली धर्मेंद्र को याद करके इमोशनल हो जाती है. अब हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र के बारे में बात की है. इसके अलावा उन्होंने सनी देओल के गुस्से को लेकर भी बात की.

सनी देओल के गुस्से पर बोलीं हेमा मालिनी

हेमा मालिनी ने कहा कि धर्मेंद्र की बीमारी के बाद मीडिया की स्पॉटलाइट से उनकी फैमिली परेशान हो गई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया से बताचीत में उन्होंने कहा, 'सनी बहुत नाराज थे और गुस्सा कर रहे थे. हम सभी एक इमोशनल टाइम से गुजर रहे थे और मीडिया हमारी गाड़ी के पीछे भाग रही थी. हैरेसमेंट बहुत हुआ.'

बता दें कि सनी देओल अपने घर के बाहर बैठे पैपराजी पर काफी भड़के थे. सनी ने उन्हें गुस्से में घर के बाहर से जाने के लिए कहा था.

इसके अलावा हेमा मालिनी ने कहा, 'धर्मेंद्र जी के जाने से सभी सदमे में हैं. ये बहुत भयानक था, क्योंकि एक महीने तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जब वो ठीक नहीं थे. जो भी हॉस्पिटल में हो रहा था, हम उससे निपटने की कोशिश कर रहे थे. हम सब वहां थे, मैं, ईशा, सनी, बॉबी सब साथ थे. पहले ऐसा कई बार हुआ था जब धर्मेंद्र जी हॉस्पिटल गए थे तो वो ठीक होकर वापस आए. हमने सोचा था इस बार भी आ जाएंगे.'

हेमा के साथ ऐसे समय बिताते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र के फार्महाउस को लेकर भी हेमा ने बात की. हेमा ने उसे मिनी पंजाब कहा. उन्होंने कहा, 'लोनावला में उनका फार्म बहुत ही सुंदर है. ये मिनी पंजाब की तरह लगता है. वहां उनके पास गाय थीं. हमें फार्म से घी मिलता था 2 महीने पहले ही वो 3 बोतल घी लेकर आए थे हमारे लिए. उन्होंने कहा था कि ये ईशा के लिए है, ये अहाना के लिए और ये तुम्हारे लिए है. वो बहुत लविंग थे. जब भी मैं आसपास नहीं होती थी तो वो लोनावला में समय बिताते थे. जब मैं मथुरा या दिल्ली जाती थी काम से तो हम हमारे शेड्यूल एडजस्ट करते थे. जब मैं वापस आती थी तो वो आते थे और मेरे साथ मुंबई में समय बिताते थे.'