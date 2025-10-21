41 साल की उम्र में फिल्मों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे, मेहनत देख फैंस हुए हैरान

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत ने उन्होनें इंडस्ट्री में एक बड़ा और खास मुकाम हासिल किया है. वहीं, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद भी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे.

इसी में 41 साल के जाने-माने एक्टर हर्षवर्धन राणे का नाम शामिल है. वे फिलहाल शूटिंग के साथ-साथ साइकोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और यह दिखा रहे हैं कि उम्र या करियर की व्यस्तताओं के बावजूद शिक्षा में रुचि रखना संभव है. हर्षवर्धन की यह पहल उनके फैंस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.

हर्षवर्धन की पढ़ाई

हर्षवर्धन राणे इस समय साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री भी कर रहे हैं और उनकी इस साल के अंत में परीक्षाएं हैं. वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत मेहनती हैं और इसे अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं.

हर्षवर्धन अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करते हैं, जिसमें उन्हें पढ़ाई करते देखा जा सकता है. उनके फैंस उनकी मेहनत को पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं. यह दिखाता है कि व्यस्त शेड्यूल के बीच भी पढ़ाई और सीखना संभव है.

हर्षवर्धन की फिल्म “एक दीवाने की दीवानियत” रिलीज

बता दें कि एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म “एक दीवाने की दीवानियत” को लेकर चर्चो में हैं. उनकी ये फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है. हर्षवर्धन के अलावा फिल्म में सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं.