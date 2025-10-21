हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड41 साल की उम्र में फिल्मों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे, मेहनत देख फैंस हुए हैरान

41 साल की उम्र में फिल्मों के साथ पढ़ाई कर रहे हैं हर्षवर्धन राणे, मेहनत देख फैंस हुए हैरान

Harshvardhan Rane Education: 41 साल के हर्षवर्धन राणे न सिर्फ फिल्मों में अपनी एक्टिंग से सबको प्रभावित कर रहे हैं, बल्कि साथ में पढ़ाई में भी जुटे हैं. उनकी मेहनत और लगन देखकर फैंस हैरान हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई लिखाई की है, लेकिन अपने टैलेंट और मेहनत ने उन्होनें इंडस्ट्री में एक बड़ा और खास मुकाम हासिल किया है. वहीं, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जिन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान बनाने के बाद भी पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ा और आगे बढ़ते रहे.

इसी में 41 साल के जाने-माने एक्टर हर्षवर्धन राणे का नाम शामिल है. वे फिलहाल शूटिंग के साथ-साथ साइकोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और यह दिखा रहे हैं कि उम्र या करियर की व्यस्तताओं के बावजूद शिक्षा में रुचि रखना संभव है. हर्षवर्धन की यह पहल उनके फैंस के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है.

हर्षवर्धन की पढ़ाई
हर्षवर्धन राणे इस समय साइकोलॉजी ऑनर्स की डिग्री भी कर रहे हैं और उनकी इस साल के अंत में परीक्षाएं हैं. वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत मेहनती हैं और इसे अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं.

हर्षवर्धन अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियोज़ शेयर करते हैं, जिसमें उन्हें पढ़ाई करते देखा जा सकता है. उनके फैंस उनकी मेहनत को पसंद करते हैं और उनकी तारीफ करते हैं. यह दिखाता है कि व्यस्त शेड्यूल के बीच भी पढ़ाई और सीखना संभव है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Harshvardhan Rane (@harshvardhanrane)

हर्षवर्धन की फिल्म “एक दीवाने की दीवानियत” रिलीज
बता दें कि एक्टर इन दिनों अपनी फिल्म “एक दीवाने की दीवानियत” को लेकर चर्चो में हैं. उनकी ये फिल्म 21 अक्टूबर 2025 को सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है. हर्षवर्धन के अलावा फिल्म में सोनम बाजवा भी लीड रोल में हैं.

फिल्म 'सिला' के बारे में
'सिला' का निर्देशन ओमंग कुमार कर रहे हैं, जिसमें हर्षवर्धन एक ऐसे किरदार में हैं, जो भावनात्मक और शारीरिक बदलाव से गुजरता है.फिल्म में एक्ट्रेस सादिया खातीब लीड रोल में हैं. और 'बिग बॉस 18' के विजेता करण वीर मेहरा खलनायक की भूमिका में हैं.  हर्षवर्धन ने इस किरदार के लिए मार्शल आर्ट और स्टंट का कड़ा प्रशिक्षण लिया है.
 
हर्षवर्धन का करियर
हर्षवर्धन राणे का करियर तेलुगु और हिंदी सिनेमा में फैला हुआ है. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरूआत टीवी शो 'लेफ्ट राइट लेफ्ट' से थी. फिर वो 2010 में तेलुगु फिल्म 'थकिता थकिता' में नजर आए. इसके बाद उन्होंने 2016 में हिंदी फिल्म 'सनम तेरी कसम' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. 
और पढ़ें
Published at : 21 Oct 2025 02:30 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Ek Deewane Ki Deewaniyat Silaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

THAMMA Review: मैडाक हारर कामेडी यूनिवर्स में कुछ स्पेशल | आयुष्मान | रश्मिका | नवाजुद्दीन
Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
इंडिया
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
क्या PM मोदी ने रूस से तेल न खरीदने का वादा किया? ट्रंप के दावे पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
क्रिकेट
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक ने गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
क्या नॉमिनी बनने से नॉमिनी को मिल जाता है सारा पैसा? जान लें नियम कानून
जनरल नॉलेज
Female Prime Minister: किन-किन देशों में महिलाएं बन चुकी हैं प्रधानमंत्री, इनमें एशिया के कितने देश शामिल?
किन-किन देशों में महिलाएं बन चुकी हैं प्रधानमंत्री, इनमें एशिया के कितने देश शामिल?
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Embed widget