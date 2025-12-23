हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी बिग बजट फिल्म, एकता कपूर की 'शूटआउट एट दुबई' में करेंगे जबरदस्त एक्शन

हर्षवर्धन राणे इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. उन्हें पिछली बार फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' में देखा गया. इस फिल्म में हर्षवर्धन को पसंद किया गया. अब एक्टर के हाथ में नई फिल्म आ गई है. वो एकता कपूर की फिल्म शूटआउट एट दुबई में दिखेंगे.

शूटआउट एट दुबई से जुड़ी डिटेल्स

बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने खरीदे हैं. इंडस्ट्री में अब ये ट्रेंड बन गया है कि फिल्म रिलीज से पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म फिल्म के ओटीटी राइट्स खरीद लेते हैं. एकता कपूर अब कमर्शियली अपीलिंग प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रही हैं. इससे पहले एकता कंटेंट बेस्ड मूवीज, वेब सीरीज और टीवी शोज पर फोकस करती आई हैं.

एकता के प्रोडक्शन हाउस टेलीफिल्म्स ने पिछले कुछ सालों में कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डेलीवर किए हैं. शूटआउट एट दुबई बड़े लेवल पर शूट होने वाली है. इस एक्शन थ्रिलर की प्लॉट डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं. टाइटल से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि कहानी दुबई की ग्लैमरस और खरतनाक दुनिया को दिखाएगी. फिल्म में इंटेंस एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा.

इन फिल्मों में दिखे हर्षवर्धन राणे

हर्षवर्धन राणे के करियर की बात करें तो उन्होंने 2010 में डेब्यू किया था. वो तेलुगू फिल्म Thakita Thakita में नजर आए थे. इसके बाद वो Naa Ishtam, Avunu में दिखे.

फिर उन्होंने शॉर्ट फिल्म Infinity में काम किया. इसके बाद उन्होंने कई तेलुगू और तमिल फिल्मों में काम किया है. 2016 में उन्होंने फिल्म सनम तेरी कसम में काम किया. इस फिल्म में वो इंदर लाल के रोल में थे. फिल्म उस वक्त फ्लॉप थी. हालांकि, इसके गाने काफी चर्चा में रहे थे. फरवरी 2025 में फिल्म री-रिलीज हुई और इस बार फिल्म जबरदस्त हिट रही. फैंस ने फिल्म को बहुत प्यार दिया.

हर्षवर्धन राणे को पलटन, तैश, हसीन दिलरुबा, तारा वर्सेस बिलाल, दंगे, सवी जैसी फिल्मों में देखा गया. पिछली बार वो फिल्म एक दीवाने की दीवानियत में दिखे. हर्षवर्धन के पास अब शूटआउट एट दुबई के अलावा सिला और कुन फाया कुन जैसी फिल्में हैं.