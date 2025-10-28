हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद हर्षवर्धन राणे के हाथ लगी मिलाप जवेरी की नई फिल्म, डायरेक्टर ने खुद किया खुलासा

Harshvardhan Rane Bags New Film: हर्षवर्धन राणे एक 'दीवाने की दीवानियत' के डायरेक्टर मिलाप जवेरी के सामने उनकी एक और फिल्म में काम करने की ख्वाहिश जाहिर की है. इस पर डायरेक्टर ने भी हामी भर दी है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Oct 2025 10:34 PM (IST)
बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद अब हर्षवर्धन राणे ने मिलाप जवेरी से एक और फिल्म की फरमाइश कर दी है. इस पर डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि वो पहले ही उन्हें अपनी नई फिल्म ऑफर कर चुके हैं.

दरअसल हर्षवर्धन राणे ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें वो व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने अपने मसल्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. वहीं एक्टर के हाथ में एक डायरी भी नजर आ रही है जिसे वो फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. इस डायरी के कवर पर लिखा है- 'मिलाप जवेरी की एक दीवाने की दीवानियत.'

 
 
 
 
 
'मैंने पहले ही आपको इसका ऑफर दे...'
हर्षवर्धन राणे ने फोटो के साथ कैप्शन में मिलाप जवेरी को टैग करते हुए लिखा- 'मुझे मिलाप सर की अगली बड़ी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है. अगर वो मुझे ऑफर करते हैं, तो मैं आंख मूंदकर उनके साथ अपनी अगली बड़ी फिल्म साइन कर लूंगा.' हर्षवर्धन की इस पोस्ट पर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने भी तुरंत रिएक्ट किया. उन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए लिखा- 'मैंने पहले ही आपको इसका ऑफर दे दिया है मेरे दोस्त, और हां तो है ही, ज्यादा से ज्यादा हां ही रहेगी.'

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म में सोनम बाजवा लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है और इसने अपना बजट भी वसूल कर लिया है. बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 7 दिनों में 52.38 करोड़ रुपए कमा लिए है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Oct 2025 10:18 PM (IST)
Tags :
Harshvardhan Rane Milap Zaveri Sonam Bajwa Ek Deewane Ki Deewaniyat
