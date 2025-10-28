बॉलीवुड एक्टर हर्षवर्धन राणे इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं. इस रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म को मिलाप जवेरी ने डायरेक्ट किया है. 'एक दीवाने की दीवानियत' के बाद अब हर्षवर्धन राणे ने मिलाप जवेरी से एक और फिल्म की फरमाइश कर दी है. इस पर डायरेक्टर ने खुलासा किया है कि वो पहले ही उन्हें अपनी नई फिल्म ऑफर कर चुके हैं.

दरअसल हर्षवर्धन राणे ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें वो व्हाइट टी-शर्ट और ब्लैक ट्राउजर पहने अपने मसल्स फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. वहीं एक्टर के हाथ में एक डायरी भी नजर आ रही है जिसे वो फ्लॉन्ट करते दिख रहे हैं. इस डायरी के कवर पर लिखा है- 'मिलाप जवेरी की एक दीवाने की दीवानियत.'

'मैंने पहले ही आपको इसका ऑफर दे...'

हर्षवर्धन राणे ने फोटो के साथ कैप्शन में मिलाप जवेरी को टैग करते हुए लिखा- 'मुझे मिलाप सर की अगली बड़ी स्क्रिप्ट पर पूरा भरोसा है. अगर वो मुझे ऑफर करते हैं, तो मैं आंख मूंदकर उनके साथ अपनी अगली बड़ी फिल्म साइन कर लूंगा.' हर्षवर्धन की इस पोस्ट पर डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने भी तुरंत रिएक्ट किया. उन्होंने कमेंट सेक्शन में जवाब देते हुए लिखा- 'मैंने पहले ही आपको इसका ऑफर दे दिया है मेरे दोस्त, और हां तो है ही, ज्यादा से ज्यादा हां ही रहेगी.'

'एक दीवाने की दीवानियत' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

'एक दीवाने की दीवानियत' 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. 30 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म में सोनम बाजवा लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी हैं. 'एक दीवाने की दीवानियत' को रिलीज हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है और इसने अपना बजट भी वसूल कर लिया है. बॉक्स ऑफिस पर हर्षवर्धन राणे की फिल्म ने 7 दिनों में 52.38 करोड़ रुपए कमा लिए है.