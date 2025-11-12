बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एस एस राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रोटर' से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं. फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है. वहीं 15 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में महेश बाबू स्टारर इस फिल्म का रिवील इवेंट रखा गया है. इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #AskPCJ सेशन चलाया है. इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए हैं.

एक फैन ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा- 'तेलुगु में डायलॉग बोलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें सबसे मजेदार या चैलेंजिंग हिस्सा क्या रहा?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया- 'जाहिर है ये मेरी पहली भाषा नहीं है, लेकिन एस एस राजामौली सर बहुत मददगार रहे हैं. मैं अपनी तेलुगु लाइन्स बोल पाऊंगी और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी.'

It’s obviously not my first language but @ssrajamouli sir has been so helpful. I will be able to deliver my Telugu lines and live up to your expectations @UrsTrulyTalha https://t.co/XwsRJz9tCt — PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025

'प्लीज मेरी गलतियों को माफ करें...'

दूसरे फैन ने सवाल किया- 'क्या हम 'ग्लोबट्रोटर' इवेंट में तेलुगु में आपकी स्पीच की उम्मीद कर सकते हैं?' इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा- 'मैं अभी भी तेलुगु सीखने की कोशिश कर रही हूं. इसलिए प्लीज मेरी गलतियों को माफ करें. लेकिन मैं कोशिश करूंगी. शायद कुछ मिला-जुला कर? आप क्या सोचते हैं?' एक और फैन ने कहा- 'उम्मीद है हमारे एस एस राजमौली ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा.. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- वो बेस्ट हैं! बस उनसे मत पूछना कि मैंने उन्हें परेशान किया या नहीं.'

I’m still working on learning telugu. So please forgive my mistakes. But I’ll try. Maybe a mix? What do you think? @harish_484 https://t.co/ShKZP2FmdR — PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025

मालती मैरी ने सितारा संग गुजारा वक्त

प्रियंका चोपड़ा से एक फैन ने उनकी बेटी मालती मैरी के बारे में सवाल किया. फैन ने कहा- 'प्रियंका जब आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रही होती हैं, तो क्या आप आमतौर पर अपने परिवार को सेट पर साथ लाती हैं, या फिर अकेले जाना और पूरी तरह से काम पर फोकस करना पसंद करती हैं? खासकर इस ग्लोबट्रोटर सेट के लिए.'

My daughter has been to set in Hyderabad and she had the best time with @urstrulyMahesh and Namrata’s beautiful daughter Sitara and went to @ssrajamouli s farm and met a calf. Her favorite memory @ssk1122 https://t.co/FTNClzRGoD — PRIYANKA (@priyankachopra) November 12, 2025

इस पर प्रियंका ने जवाब दिया- 'मेरी बेटी हैदराबाद में सेट पर गई थी और उसने महेश बाबू और नम्रता की खूबसूरत बेटी सितारा के साथ बहुत अच्छा समय बिताया. राजामौली के फार्म पर भी गई और एक बछड़े से मिली. ये उसकी सबसे पसंदीदा मेमोरी है.'