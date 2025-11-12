हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'ग्लोबट्रोटर' के लिए तेलुगु सीख रहीं प्रियंका चोपड़ा, मालती मैरी ने महेश बाबू की बेटी संग गुजारा वक्त

'ग्लोबट्रोटर' के लिए तेलुगु सीख रहीं प्रियंका चोपड़ा, मालती मैरी ने महेश बाबू की बेटी संग गुजारा वक्त

Priyanka Chopra Ask PCJ Session: 'ग्लोबट्रोटर' से प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट लुक रिवील हो गया है. इससे पहले एक्ट्रेस ने फैंस के सवालों के जवाब दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि वो तेलुगु सीख रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 12 Nov 2025 09:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा एस एस राजामौली की फिल्म 'ग्लोबट्रोटर' से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कमबैक करने वाली हैं. फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है. वहीं 15 नवंबर, 2025 को हैदराबाद में महेश बाबू स्टारर इस फिल्म का रिवील इवेंट रखा गया है. इससे पहले प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर #AskPCJ सेशन चलाया है. इस दौरान उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए हैं.

एक फैन ने प्रियंका चोपड़ा से पूछा- 'तेलुगु में डायलॉग बोलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? इसमें सबसे मजेदार या चैलेंजिंग हिस्सा क्या रहा?' इस पर एक्ट्रेस ने जवाब दिया- 'जाहिर है ये मेरी पहली भाषा नहीं है, लेकिन एस एस राजामौली सर बहुत मददगार रहे हैं. मैं अपनी तेलुगु लाइन्स बोल पाऊंगी और आपकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगी.'

'प्लीज मेरी गलतियों को माफ करें...'
दूसरे फैन ने सवाल किया- 'क्या हम 'ग्लोबट्रोटर' इवेंट में तेलुगु में आपकी स्पीच की उम्मीद कर सकते हैं?' इस पर प्रियंका चोपड़ा ने कहा- 'मैं अभी भी तेलुगु सीखने की कोशिश कर रही हूं. इसलिए प्लीज मेरी गलतियों को माफ करें. लेकिन मैं कोशिश करूंगी. शायद कुछ मिला-जुला कर? आप क्या सोचते हैं?' एक और फैन ने कहा- 'उम्मीद है हमारे एस एस राजमौली ने आपको ज्यादा परेशान नहीं किया होगा.. इस पर एक्ट्रेस ने कहा- वो बेस्ट हैं! बस उनसे मत पूछना कि मैंने उन्हें परेशान किया या नहीं.'

मालती मैरी ने सितारा संग गुजारा वक्त
प्रियंका चोपड़ा से एक फैन ने उनकी बेटी मालती मैरी के बारे में सवाल किया. फैन ने कहा- 'प्रियंका जब आप किसी फिल्म की शूटिंग कर रही होती हैं, तो क्या आप आमतौर पर अपने परिवार को सेट पर साथ लाती हैं, या फिर अकेले जाना और पूरी तरह से काम पर फोकस करना पसंद करती हैं? खासकर इस ग्लोबट्रोटर सेट के लिए.'

इस पर प्रियंका ने जवाब दिया- 'मेरी बेटी हैदराबाद में सेट पर गई थी और उसने महेश बाबू और नम्रता की खूबसूरत बेटी सितारा के साथ बहुत अच्छा समय बिताया. राजामौली के फार्म पर भी गई और एक बछड़े से मिली. ये उसकी सबसे पसंदीदा मेमोरी है.'

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 12 Nov 2025 08:39 PM (IST)
Mahesh Babu Priyanka Chopra SS Rajamouli Globetrotter
