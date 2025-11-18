बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो यामी गौतम संग नजर आए. फिल्म को दर्शकों का खासा प्यार भी मिल रहा है. इमरान सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. इसके पीछे एक्टर की कड़ी मेहनत है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को फिट रखने के लिए करीब दो साल से एक ही डाइट ले रहे हैं. इसकी वजह से उनकी पत्नी भी एक्टर से खफा हो गई और उनसे दूर होने की चेतावनी भी दे चुकी.

इमरान हाशमी से खफा है पत्नी परवीन

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. एक्टर हर दिन अलग-अलग जगह इंटरव्यूज भी दे रहे हैं. हाल ही में वो एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने बताया कि, “ दो साल से मैं एक ही डाइट ले रही हूं. मुझे पता है कि ये बेहद उबाऊ होता हैं. मैंने सिर्फ चिकन कीमा और शकरकंद खाना शुरू कर दिया. क्योंकि ये पचाने में आसान होता है. मेरा कुक इसे पूरे एक हफ़्ते के लिए रखता है, और हम दिन भर में दो बार खाते हैं."

जानिए क्यों एक्टर को छोड़ना चाहती हैं परवीन

एक्टर ने इसी दौरान ये खुलासा भी किया कि इस डाइट से उनकी पत्नी परवीन शाहनी बहुत बोर हो चुकी हैं. उन्होंने तो इसके लिए एक्टर को छोड़ने की भी धमकी दे दी है. एक्टर ने कहा, ‘ हम दो साल से इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो परेशान रहती हैं. ऐसे में कई बार तो मुझे छोड़ने की भी प्लानिंग कर लेती हैं, हालांकि जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस डाइट के लिए जल्द ही कर सकती हैं.’

फिल्म ‘हक’ के बारे में

बात करें इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ की तो ये 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी साल 1985 के शाह बानो केस पर आधारित है. इसमें शाह बानो का किरदार यामी गौतम ने निभाया है. जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान के किरदार में हैं.

