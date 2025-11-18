हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

‘वो मुझे छोड़ने का प्लान कर रही...’, इमरान हाशमी से अलग होना चाहती हैं पत्नी परवीन, एक्टर ने बताई चौंकाने वाली वजह

Emraan Hashmi Wife: बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी ने हाल ही में ये खुलासा किया कि उनकी वाइफ परवीन उनसे अलग होने की प्लानिंग कर रही हैं. जानिए क्या है इसके पीछे की वजह...

By : सखी चौधरी | Updated at : 18 Nov 2025 06:24 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो यामी गौतम संग नजर आए. फिल्म को दर्शकों का खासा प्यार भी मिल रहा है. इमरान सिर्फ अपनी एक्टिंग ही नहीं फिटनेस को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. इसके पीछे एक्टर की कड़ी मेहनत है. आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद को फिट रखने के लिए करीब दो साल से एक ही डाइट ले रहे हैं. इसकी वजह से उनकी पत्नी भी एक्टर से खफा हो गई और उनसे दूर होने की चेतावनी भी दे चुकी.

इमरान हाशमी से खफा है पत्नी परवीन

इमरान हाशमी इन दिनों अपनी फिल्म ‘हक’ का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं. एक्टर हर दिन अलग-अलग जगह इंटरव्यूज भी दे रहे हैं. हाल ही में वो एक यूट्यूबर के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. जहां उन्होंने बताया कि, “ दो साल से मैं एक ही डाइट ले रही हूं. मुझे पता है कि ये बेहद उबाऊ होता हैं. मैंने सिर्फ चिकन कीमा और शकरकंद खाना शुरू कर दिया. क्योंकि ये पचाने में आसान होता है. मेरा कुक इसे पूरे एक हफ़्ते के लिए रखता है, और हम दिन भर में दो बार खाते हैं."

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Emraan Hashmi (@therealemraan)

जानिए क्यों एक्टर को छोड़ना चाहती हैं परवीन

एक्टर ने इसी दौरान ये खुलासा भी किया कि इस डाइट से उनकी पत्नी परवीन शाहनी बहुत बोर हो चुकी हैं. उन्होंने तो इसके लिए एक्टर को छोड़ने की भी धमकी दे दी है. एक्टर ने कहा, ‘ हम दो साल से इस डाइट को फॉलो कर रहे हैं, जिससे वो परेशान रहती हैं. ऐसे में कई बार तो मुझे छोड़ने की भी प्लानिंग कर लेती हैं, हालांकि जो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, लेकिन इस डाइट के लिए जल्द ही कर सकती हैं.’

फिल्म हक’ के बारे में

बात करें इमरान हाशमी और यामी गौतम की फिल्म ‘हक’ की तो ये 7 नवंबर को रिलीज हुई थी. फिल्म की कहानी साल 1985 के शाह बानो केस पर आधारित है. इसमें शाह बानो का किरदार यामी गौतम ने निभाया है. जबकि इमरान हाशमी उनके पति मोहम्मद अहमद खान के किरदार में हैं.

ये भी पढ़ें - 

'धुरंधर' में दिखी सुपरस्टार की बेटी, रणवीर और संजय दत्त से ज्यादा इसकी चर्चा? आपने नोटिस किया?

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 18 Nov 2025 06:24 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Bollywood Haq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
Advertisement

वीडियोज

India फिर आया Trump के tariff तूफान की चपेट में? | ABPLIVE
Sheikh Hasina Death Penalty: दुनिया में ऐसे कितने पीएम हैं जिन्हे मिली फांसी की सजा? | ABPLIVE
महिलाओं को Cash Transfer: कल्याण या कंगाली? | Bihar, Maharashtra से Brazil तक Freebies का सच|
IPO Alert: Gallard Steel IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
e-KYC नहीं किया तो किस्त रुकेगी; PM Kisan की बड़ी update | Step-by-Step Guide | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
बिहार: JDU स्पीकर पद छोड़ने के लिए तैयार! BJP के सामने रख दी ये बड़ी शर्त
इंडिया
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
नाराजगी या फिर कोई और वजह; SIR पर कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर, जानें क्या बताया कारण
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टी20 वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करेंगे वैभव सूर्यवंशी? 42 गेंद में 144 रनों की पारी से हुआ कंफर्म!
टेलीविजन
इस हसीना के संग बॉयफ्रेंड ने की थी घटिया हरकत, एक झटके में बर्बाद हो गया पूरा करियर
बॉयफ्रेंड ने इस हसीना संग की घटिया हरकत, बर्बाद हुआ पूरा करियर
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या 1 सफेद बाल तोड़ने से बाकी बाल भी हो जाते हैं सफेद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ट्रेंडिंग
Video: दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई- वीडियो वायरल
दोस्तों के साथ चाय की दुकान पर बैठा था पति! तभी आई पत्नी और कॉलर पकड़ सबसे सामने से ले गई
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Embed widget