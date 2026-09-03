Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडबुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर मामूली बजट में बनी हनुमान अंश ने बाजी मारी. वहीं टॉक्सिक से लेकर इरुमुडी और आवारापन 2 सहित सिनेमाघरों में मौजूद अन्य फिल्मों की कमाई में मंदी देखी गई.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 03 Sep 2026 08:14 AM (IST)
Preferred Sources

बुधवार को एक बार फिर बॉक्स ऑफिस का हाल ठंडा रहा. सिनेमाघरों में मौजूद ‘टॉक्सिक’ से ‘इरुमुडी’ और ‘आवारापन 2’ तक कई फिल्में कमाई के लिए संघर्ष करती नजर आई. वहीं 27 दिन पुरानी ‘हनुमान अंश’ ने बुधवार को भी अपनी कमाई से हैरान कर दिया. चलिए यहां वेडनेसडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट जानते हैं.

टॉक्सिक’ ने बुधवार को कितनी की कमाई?
‘टॉक्सिक’ की कमाई वीकडेज में एंट्री करते ही सिंगल डिजिट में सिमट गई थी. वहीं बुधवार को तो इसने अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘टॉक्सिक’ ने रिलीज के 8वें दिन महज 3.78 करोड़ कमाए हैं.
  • जिसके बाद इस फिल्म की भारत में 8 दिनों की नेट कमाई अब 233.38 करोड़ रुपये हो गई है. 
  • वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 278.69 करोड़ रुपये हो गया है.      


बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

'इरुमुडी' ने दूसरे बुधवार कितनी की कमाई?
रवि तेजा की 'इरुमुडी' की कमाई में दूसरे मंगलवार मंदी देखी गई थी. इसने 5.90 करोड़ कमाए थे. वहीं इसके दूसरे बुधवार की कमाई की बात करें तो

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 4.10 करोड़ की नेट कमाई की है.
  • इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का 13 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 146.15 करोड़  रुपये हो गया है.
  • वहीं इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 169.80 करोड़ रुपये हुआ है.


बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

'आवारापन 2' ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई?
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया है. हालांकि तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई में काफी मंदी देखी जा रही है और ये लाखों में सिमट गई है.

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 45 लाख रुपये की नेट कमाई की है.
  • इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का 20 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 149.35 करोड़  रुपये हो गया है.
  • वहीं इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 178.03 करोड़ रुपये हुआ है.

ये भी पढ़ें:-अपने पिता के निधन पर क्यों खुश थे राम कपूर? वजह जान दहल जाएगा दिल
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

'विश्वनाथ एंड सन्स' ने तीसरे बुधवार कितनी की कमाई? 
सूर्या की 'विश्वनाथ एंड सन्स' की कमाई में भी तीसरे हफ्ते में काफी मंदी देखी जा रही है. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 20वें दिन यानी तीसरे बुधवार को 59 लाख रुपये की नेट कमाई की है.
  • इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का 20 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 118.09 करोड़  रुपये हो गया है.
  • वहीं इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 136.74 करोड़ रुपये हुआ है.


बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

हनुमान अंश’ ने चौथे बुधवार कितना कमाया?

  • ‘हनुमान अंश’ ने चौथे बुधवार यानी 27वें दिन भी अपने कलेक्शन से हैरान कर दिया.
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के 27वें दिन यानी चौथे बुधवार को 7.25 करोड़ की नेट कमाई की है.
  •  इसके साथ ही, भारत में इस फिल्म का 27 दिनों का कुल नेट कलेक्शन 61.38 करोड़ हो गया है.
  • वहीं इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 72.32 करोड़ रुपये हुआ है.


बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन

ये भी पढ़ें:-क्या पोस्टपोन हो गई रजनीकांत की जेलर 2? मेकर्स ने बताया सच

Published at : 03 Sep 2026 08:02 AM (IST)
Tags :
Wednesday Box Office Collection Toxic
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार, जानें- 'आवारापन 2' का कलेक्शन
बुधवार को 'हनुमान अंश' का बजा डंका, 'टॉक्सिक' का हुआ बंटाधार
बॉलीवुड
मिथुन ने की थी रैगिंग, क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड को किया डेट, किस्से शक्ति कपूर के
मिथुन ने की थी रैगिंग, क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड को किया डेट, किस्से शक्ति कपूर के
बॉलीवुड
बुधवार को 'टॉक्सिक' की कमाई को लगा झटका, जानें- 8 दिनों में कितना वसूल लिया बजट
बुधवार को 'टॉक्सिक' की कमाई को झटका, जानें- 8 दिनों में कितना वसूला बजट
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने रिटायर्ड एयर मार्शल, विपक्ष बोला- 'चौंकिए मत, वक्त...'
दिल्ली NCR
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
दिल्ली के तापमान में आई 3-5 डिग्री की गिरावट, जानें IMD का अपडेट
विश्व
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
'युद्ध लंबा नहीं चलेगा, हमले को फिर तैयार', ईरान की तबाही के बाद बोले ट्रंप
क्रिकेट
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने 7 खिलाड़ी और 2 कोच बदलने पर तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से पैसा कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
कम फिल्में, लेकिन अरबों की दौलत...कहां-कहां से कमाते हैं विवेक ओबेरॉय?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट, जानें अब क्या होगा?
अखिलेश यादव का JPNIC फिर होगा गुलजार! 9 साल बाद खुला गेट
ट्रेंडिंग
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
अमेरिका में एक दांत निकलवाने का बिल 2.37 लाख, NRI को याद आया भारत
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
क्या होता है Burn-In, जानिए सभी TV में क्यों बना रहता है ये खतरा?
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget