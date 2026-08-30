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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, 23वें दिन कमा डाले 11 करोड़

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर जादू, 23वें दिन कमा डाले 11 करोड़

'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़ बना ली है. इस शनिवार तो फिल्म ने सरप्राइज कलेक्शन किया है. आइए नजर डालते हैं फिल्म के कलेक्शन पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का फायदा मिला और सोशल मीडिया पर फिल्म लगातार ट्रेंड कर रही है. फिल्म के गाने भी चर्चा में बने है. फिल्म का कलेक्श 27 करोड़ पार हो गया है. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन पर नजर डालते हैं.

'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस कलेक्श

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 23वें दिन 9.25 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 4,137 शोज मिले. फिल्म को 53 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 27.38 करोड़ का कलेक्शन किया.

भी पढ़ें- 'मिर्जापुर' से 'हैवान' तक, सितंबर में ये 8 फिल्में करेंगी बॉक्स ऑफिस धमाका

फिल्म ने पहले हफ्ते में 10 लाख कमाए थे. दूसरे दिन फिल्म ने 20 लाख कमाए. तीसरे दिन फिल्म ने 30 लाख का कलेक्शन किया. चौथे दिन फिल्म ने 10 लाख का बिजनेस किया. पांचवें दिन फिल्म ने 13 लाख कलेक्शन किया. छठे दिन फिल्म ने 13 लाख का बिजनेस किया. सातवें दिन फिल्म ने 12 लाख का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 1.08 करोड़ का कलेक्शन किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म 40 लाख का बिजनेस किया. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 10.40 करोड़ का बिजनेस किया.

ये भी पढ़ें- शनिवार को 'टॉक्सिक' का बजा डंका, 'हनुमान अंश' ने किया सरप्राइज, "आवारापन 2' का हाल बेहाल

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

फिल्म को विशाल चतुर्वेदी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म 31 जुलाई 2026 को रिलीज हुई है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 30 मिनट है. फिल्म में शोभिनव सत्या  लीड रोल में हैं. उनके अलावा चंदन आनंद, विहान शेडगे, पूर्णिमा तिवार, अनिल रस्तोगी, गुल्शन पांडे, मनीष चौधरी जैसे स्टार्स नजर आए हैं. फिल्म की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है. उनकी आध्यात्मिक यात्रा को दिखाया गया है. शोभिनव सत्या ने इस फिल्म से एक्टिंग डेब्यू किया है. उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया जा रहा है. 

फिल्म के गाने भी चर्चा में बने हैं. फिल्म को लेकर बज क्रिएट हो गया है. आने वाले समय में फिल्म से और अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीदें हैं. फिल्म के लिए थिएटर में शोज हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं. रविवार को भी फिल्म के अच्छा कमाने की उम्मीदें हैं.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Aug 2026 02:50 PM (IST)
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