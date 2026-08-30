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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मिर्जापुर' से 'हैवान' तक, सितंबर में ये 8 फिल्में करेंगी बॉक्स ऑफिस धमाका

'मिर्जापुर' से 'हैवान' तक, सितंबर में ये 8 फिल्में करेंगी बॉक्स ऑफिस धमाका

बॉलीवुड के लिए सितंबर का महीना काफी एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग होने वाला है. सितंबर महीने में 8 फिल्में रिलीज होने वाली हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 30 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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फिल्म लवर्स के लिए सितंबर का महीना बहुत खास होने वाला है. थिएटर में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज होने वाली हैं. एक तरफ 'मिर्जापुर' मूवी धमाल मचाने के लिए तैयार है. वहीं दूसरी तरफ 'गांधारी' और 'हैवान' भी धमाका करेंगी.

'गांधारी'
तापसी पन्नू स्टारर ये फिल्म 3 सितंबर को रिलीज हो रही है. फिल्म में तापसी के अलावा छाया कदम, स्वस्तिका मुख्रजी, इश्वक सिंह, जतिन शर्मा, मीता वशिष्ट जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को कनिका ढिल्लों ने प्रोड्यूस किया है. देवाशीष मखिजा ने डायरेक्ट किया है.

'मिर्जापुर द मूवी'
ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म  को गुरमीत सिंह ने डारेक्ट किया है. फिल्म को पुनीत कृष्णा ने लिखा है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, जीतेंद्र, दिव्येंदु, रसिखा दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, रवि किशन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के ट्रेलर को बहुत पसंद किया गया था. 

 
 
 
 
 
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'जीवन बीमा योजना'

ये फिल्म 4 सितंबर को रिलीज हो रही है. ये डार्क कॉमेडी थ्रिलर है. फिल्म 4 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. इस फिल्म को अभिषेक डोगरा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में अरशद वारसी, संजीदा शेख जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में पहली बार अरशद डबल रोल में दिखेंगे. 

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'हैवान'
ये साइकोलॉजिकल क्राइम एक्शन थ्रिलर है. फिल्म को प्रियदर्शन ने बनाया है. ये 11 सितंबर को रिलीज हो रही  है. फिल्म में अक्षय कुमार और सैफ अली खान लीड रोल में हैं. ये मलयालम हिट फिल्म Oppam का ऑफिशियल अडॉप्टेशन हैं. फिल्म का टीजर रिलीज हो गया है. इसे काफी पसंद किया गया. सैफ अली खान फिल्म में देख नहीं सकते हैं.

 
 
 
 
 
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'The Vvan: फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट'
ये एक सुपरनैचुरल माइथोलॉजी थ्रिलर है. फिल्म 25 सितंबर को थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया लीड रोल में हैं. फिल्म को एकता कपूर प्रोड्यूस कर रही हैं. फिल्म में श्वेता तिवारी भी दिखेंगी. फिल्म का टीजर रिलीज हो चुका है. इसे फैंस ने काफी पसंद किया. 

 
 
 
 
 
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'दायरा'
ये क्राइम इंवेस्टिंगेशन ड्रामा है. फिल्म थिएटर में 18 सितंबर को रिलीज होगी. फिल्म को मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में करीना कपूर और पृथ्वीराज सुकुमारन लीड रोल में हैं. फिल्म में पृथ्वीराज पुलिस ऑफिसर के रोल में हैं.

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'वाइब'
ये एक्शन कॉमेडी फिल्म है. ये फिल्म भी थिएटर में रिलीज होगी. फिल्म 18 सितंबर को रिलीज हो रही है. इसका क्लैश दायरा के साथ होने वाला है. फिल्म को कुणाल खेमू ने लिखा है और डायरेक्ट किया है. फिल्म में वो लीड रोल में हैं. ये कुणाल की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म है. इससे पहले उन्होंने मडगांव एक्सप्रेस डायरेक्ट की थी. वाइब में प्रीति जिंटा, स्पर्श श्रीवास्तव और वंशिका धीर हैं.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 30 Aug 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
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