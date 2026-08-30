शनिवार को 'टॉक्सिक' का बजा डंका, 'हनुमान अंश' ने किया सरप्राइज,

इन दिनों थिएटर में कई फिल्में लगी हैं. साउथ फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं बॉलीवुड फिल्म 'आवारापन 2' और 'हनुमान अंश' को भी पसंद किया जा रहा है. आइए जानते हैं शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर किसका डंका बजा और कौनसी फिल्म कमाई में पिछड़ी गई.

'टॉक्सिक'

सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' ने चौथे दिन 24.50 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 17,612 शोज मिले थे. फिल्म को 24.3 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. शनिवार को फिल्म के हिंदी वर्जन ने 15.5 करोड़ का बिजनेस किया. कन्नड़ वर्जन ने 6.60 करोड़ की कमाई की. मलयालम वर्जन ने 15 लाख कमाए. तमिल वर्जन ने 75 लाख कमाए. वहीं तेलुगू वर्जन ने 1.5 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म ने 190.45 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है.

फिल्म की डायरेक्टर गीतू मोहनदास हैं. फिल्म में यश लीड रोल में हैं. इसके अलावा फिल्म में कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, नयनतारा, रुक्मणि वसंत जैसे स्टार्स हैं. फिल्म में यश डबल रोल में दिखें. यश का एक्शन अवतार पसंद किया जा रहा है. कियारा संग उनकी जोड़ी की भी तारीफ हो रही है. दोनों के काफी बोल्ड सीन भी फिल्म में हैं. हालांकि, फिल्म की कहानी को खास पसंद नहीं किया गया.

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'इरुमुडी'

फिल्म ने शनिवार को 12.30 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को 2733 शोज मिले. फिल्म को 70 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने तेलुगू भाषा में 12.29 करोड़ कमाए. वहीं तमिल भाषा में फिल्म ने 1 लाख ही कमाए. फिल्म ने टोटल 114.55 करोड़ का नेट कमाई कर ली है. रवि तेजा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया.

फिल्म को शिव निर्वाणा ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में रवि तेजा, प्रिया भवानी शंकर, बेबी नक्षत्रा, साई कुमार, अजय घोष, स्वाशिका विजय, रमेश इंदिरा जैसे स्टार्स हैं. फिल्म के सिनमैटोग्राफर विष्णु शर्मा हैं. नवीन यरनेनी और वाई रवि शंकर ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है.





'आवारापन 2'

'आवारापन 2' ने शनिवार को 1.25 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 1150 शोज मिले और 32 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 146.70 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है. फिल्म ने 22 करोड़ की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 113.50 करोड़ का बिजनेस किया. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 30.75 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म को नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया. फिल्म में इमरान हाशमी के अलावा दिशा पाटनी, श्रेया सरन, शबाना आजमी, विजयंत कोहली, सलिल आचार्य जैसे स्टार्स नजर आए. फिल्म में इमरान हाश्मी रोमांटिक अंदाज में दिखे. उनके रोमांटिक अंदाज को बहुत पसंद किया गया.

'बंटवारा 1947'

फिल्म ने शनिवार को 6 लाख का कलेक्शन किया है. फिल्म में सनी देओल लीड रोल में दिखे. उनके अलावा फिल्म में प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, करण देओल जैसे स्टार्स भी थे. फिल्म को राज कुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है. वहीं आमिर खान ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले. हालांकि, बॉक्स ऑफिस पर फिल्म अभी तक 37.93 करोड़ का नेट कलेक्शन ही कर पाई है. वहीं फिल्म ने ग्रॉस 44.98 करोड़ का बिजनेस किया. वर्ल्डवाइड फिल्म ने 54.03 करोड़ का बिजनेस किया.

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'हनुमान अंश'

हनुमान अंश ने शनिवार को धमाका कर दिया है. फिल्म ने 11 करोड़ का ग्रॉस बिजनेस किया. वहीं फिल्म ने 9.25 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म को 4,137 शोज मिले. फिल्म को 53 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने टोटल 27.38 करोड़ की कमाई कर ली है.

जब फिल्म रिलीज हुई थी तो कोई प्रमोशन नहीं हुई थी. फिल्म ने सिर्फ 12 लाख की ओपनिंग की थी. पहले हफ्ते में फिल्म ने 1.08 करोड़ की कमाई की. दूसरे हफ्ते में तो फिल्म को सिर्फ 25-30 शोज मिले और 40 लाख का कलेक्शन किया. लेकिन तीसरे हफ्ते में फिल्म ने सरप्राइज कर दिया. पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला और फिल्म ने 10.40 करोड़ का बिजनेस किया.

फिल्म 7 अगस्त को रिलीज हुई. फिल्म के डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी हैं. उन्होंने ही फिल्म को लिखा है. फिल्म का बजट 2 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म में शोभिनव सत्या लीड रोल में हैं. वो नीम करौली बाबा के रोल में दिखें. वहीं फिल्म में चंजन आनंद, विहान एस हेगड़े और पूर्णमा तिवारी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं. फिल्म की कहानी को बहुत पसंद किया जा रहा है. वहीं फिल्म के गाने भी छा गए हैं. सोशल मीडिया पर फिल्म के सीन्स वायरल हैं.