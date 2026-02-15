शादी की अफवाहों के बीच एक्स बॉयफ्रेंड संग डांस करती दिखीं हानिया आमिर, क्या फिर से साथ आए दोनों?

सोशल मीडिया पर अगर किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस की सबसे ज्यादा चर्चा होती है तो वो हैं हानिया आमिर. उनकी क्यूट स्माइल मस्ती भरा अंदाज और फनी वीडियोज फैंस को खूब पसंद आते हैं. लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है. हानिया अपनी किसी मजेदार रील की वजह से नहीं बल्कि शादी की खबरों को लेकर वायरल हो रही हैं. इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से घूम रहा है जिसमें वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड और सिंगर आसिम अजहर के साथ शादी वाले कपड़ों में डांस करती नजर आ रही हैं. बस फिर क्या था फैंस के बीच शादी की हलचल मच गई.

प्राइवेट फंक्शन का वीडियो या सच में शादी?

एक पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि हानिया और आसिम रमजान 2026 के दौरान किसी प्राइवेट मैरिज फंक्शन में अपनी शादी प्लान कर रहे थे. वीडियो सामने आते ही लोगों ने सवालों की बौछार कर दी. कोई पूछ रहा है, 'क्या सच में शादी हो गई?' तो कोई कह रहा है, 'कहीं ये किसी शूट का हिस्सा तो नहीं?' हालांकि अब तक दोनों की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है जिससे सस्पेंस और बढ़ गया है.

रैंप वॉक से शुरू हुई थी लव स्टोरी

हानिया और आसिम की पहली मुलाकात एक रैंप वॉक शो में हुई थी. हानिया रेड आउटफिट में रैंप पर चल रही थीं और आसिम स्टेज पर गाना गा रहे थे. उसी इवेंट से दोनों की केमिस्ट्री चर्चा में आ गई थी. सोशल मीडिया पर उनकी उस शो की वीडियो खूब वायरल हुई थी और तभी से फैंस इस जोड़ी को पसंद करने लगे थे.

Good evening

Hania and asim getting married?????

I Wana confirm. pic.twitter.com/DQ26OsKP3s — Minha khan (@emi234anslem) February 13, 2026

2020 में हुई ब्रेकअप

साल 2018 में दोनों ने अपने रिश्ते को पब्लिकली एक्सेप्ट किया था. फैंस खुश थे कि उनकी फेवरेट जोड़ी अब ऑफिशियल हो गई है. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला और 2020 में दोनों अलग हो गए थे. इसके बाद आसिम ने मॉडल मेरुब अली से सगाई कर ली थी. हालांकि जून 2025 में उनकी सगाई भी टूट गई.

फिर साथ दिखे तो उठे सवाल

मेरुब से सगाई टूटने के बाद अब आसिम का हानिया के साथ इस तरह डांस करते दिखना लोगों को हैरान कर रहा है. वीडियो में दोनों काफी खुश नजर आ रहे हैं जिससे शादी की अफवाह और तेज हो गई है. लेकिन जब तक दोनों में से कोई खुद सामने आकर कुछ नहीं कहता है तब तक ये सिर्फ गॉसिप ही मानी जाएगी. फिलहाल फैंस बस यही जानना चाहते हैं कि क्या ये सच में नई शुरुआत है या फिर सिर्फ एक इवेंट का पल है.