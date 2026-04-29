'हमजा जब आपकी फोटो ले...', रणवीर सिंह ने क्लिक की अर्जुन कपूर की पिक, शेयर कर जीता दिल

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह बीते कई महीनों से खूब चर्चा में है. 'धुरंधर 2' की सक्सेस और दूसरी बार पिता बनने की खबरों ने फैंस को बहुत खुश कर दिया है. इसी बीच अर्जुन कपूर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है, जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

अर्जुन ने शेयर की फोटो

कुछ देर पहले ही अर्जुन कपूर ने अपनी एक कैंडिड फोटो स्टोरी पर शेयर की. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'जब हमजा उर्फ जस्सी तुम्हारी फोटो खींचे...' और उन्होंने रणवीर सिंह को टैग भी किया. इस स्टोरी के सामने आते ही सबकी नजर इसपर टिक गई. फोटो में अर्जुन बहुत प्यार से मुस्कुरा रहे है और उन्होंने एक ब्लैक कलर का एथनिक आउटफिट पहना है. इस फोटो और कैप्शन से साफ झलकता है कि उन दोनों के बीच की दोस्ती बहुत खास है.

अर्जुन और रणवीर की फिल्में

बता दें कि अर्जुन अपूर और रणवीर की दोस्ती 2014 की फिल्म 'गुंडे' से शुरू हुई थी, जिसे अली अब्बास जफर ने निर्देशित किया था. रणवीर और अर्जुन के अलावा फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और इरफान खान भी शामिल थे. इसके अलावा दोनों रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' में भी साथ दिखे थे, जो 2024 में रिलीज हुई थी. इसमें उनके साथ अजय देवगन, करीना कपूर, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और दीपिका पादुकोण भी थी.

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अर्जुन की आने वाली फिल्में

अगर बात करें रणवीर की, तो वो 'धुरंधर 2' की सफलता का जश्न मना रहे है. कुछ समय पहले ही दीपिका और रणवीर ने दूसरी प्रेगनेंसी अनाउंस की है, जिसके बाद फैंस के बीच खुशी का माहौल है. वहीं अर्जुन कपूर आखिरी बार 'मेरे हसबैंड की शादी' फिल्म में नजर आए थे, जिसमें रकुल प्रीत सिंह और भूमि पेडनेकर लीड रोल में थी. इसके अलावा वो निर्देशक मुद्दस्सर अजीज की आने वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे है. साथ ही आने वाले समय में वो फिल्म 'नो एंट्री 2' और प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फिल्म में वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ के साथ दिखाई देने वाले है.

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