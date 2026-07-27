सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' हिट हुई या फ्लॉप? जानें कितना कमाया प्रॉफिट

Maa Inti Bangaaram Box Office Collection: सामंथा रुथ प्रभु अपनी फीमेल लीड फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस की इस फिल्म को ना केवल फैंस ने बल्कि क्रिटिक्स ने भी काफी पसंद किया. ये एक कॉमेडी एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें सामंथा ने एक बहू का रोल प्ले किया लेकिन मजबूत फीमेल कैरेक्टर को प्ले किया है. यही वजह है कि इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. ऐसे में चलिए बताते हैं ये हिट रही या फ्लॉप और कितना प्रॉफिट कमाया.

'मां इंटि बंगारम' का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तेलुगु की कॉमेडी एक्शन फिल्म 'मां इंटि बंगारम' को 19 जून को रिलीज किया गया था और इसे क्रिटिक्स से मिक्स रिव्यूज मिले हैं. फैंस ने इसे काफी पसंद किया था. वहीं, सामंथा की ये फीमेल लीड फिल्म है, जिसने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की.

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कोईमोई की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 4.85 करोड़ के साथ शुरुआत की थी. ओपनिंग डे से लाइफटाइम रन तक फिल्म ने पहले दिन के मुकाबले 13 गुना से ज्यादा कमाई की. फाइनल आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने 62 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं, इसका ग्रॉस कलेक्शन 73.16 करोड़ रहा. फिल्म ने ओवरसीज में 27.8 करोड़ का कलेक्शन किया. इसके साथ ही मूवी का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 100.96 करोड़ रहा.





'मां इंटि बंगारम' ने कितना कमाया प्रॉफिट?

बहरहाल, अगर फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 30 करोड़ था. जबकि फिल्म का नेट कलेक्शन 62 करोड़ रहा तो इस लिहाज से फिल्म ने 32 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 106.66% का सॉलिड रिटर्न कमाया. ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई है.

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'मां इंटि बंगारम' के बारे में

फिल्म 'मां इंटि बंगारम' के बारे में बात की जाए तो ये तेलुगु की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सामंथा लीड रोल में हैं. इसका निर्देशन बीवी नंदिनी रेड्डी ने किया है. इसके प्रोड्यूसर सामंथा के पति राज निदिमोरु हैं. फिल्म में गुलशन देवैया जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म में सामंथा का बहू वाला अवतार तो देखने के लिए मिलता है साथ ही उनका एक्शन अवतार भी जबरदस्त है.

आपको बता दें कि सामंथा की फिल्म 'मां इंटि बंगारम' ओटीटी पर भी रिलीज हो चुकी है. फिल्म को जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा सकता है. गौरतलब है कि सामंथा की ये आखिरी फिल्म है. वो प्रेग्नेंट हैं और काम से लंबा ब्रेक ले रही हैं. एक्ट्रेस ने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट के दौरान कहा था कि इसके बाद वो ब्रेक लेंगी.