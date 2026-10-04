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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये

कोमल रानी से जुड़े सवाल पर जवाब देने से गोविंदा की बेटी टीना का इंकार, कहा ये

गोविंदा और सुनीता के रिश्तों में काफी समय से अनबन देखने को मिल रही है. अब जब उनकी बेटी टीना से इस बारे में पूछा गया तो टीना ने जवाब देने से इंकार कर दिया.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 04 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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'हीरो नबंर वन' गोविंदा का नाम को-स्टार कोमल रानी संग जुड़ रहा है. लंबे समय से दोनों को साथ में देखा जा रहा है. वहीं सुनीता भी गोविंदा पर कई आरोप लगा चुकी हैं. इसी बीच में कोमल रानी ने भी पोस्ट कर इस पर रिएक्ट किया है और गोविंदा संग उनके अफेयर की खबरों को अफवाह बताया. 

हाल ही में गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा को एक इवेंट में देखा गया. तो उनसे पूछा गया कि कोमल रानी इंस्टाग्राम पर आपकी मम्मी सुनीता आहूजा के ऊपर कई आरोप लगा रही है. इस पर क्या कहना है? टीना ने इस सवाल पर जवाब नहीं दिया उन्होंने कहा, 'ये वाली जगह पर प्लीज हम इसी के बारे में बात करते हैं. थैंक्यू.'

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कोमल रानी किया ये पोस्ट
कोमल रानी ने पोस्ट कर लिखा था, 'जो औरत आपने ही पति को सालों से जान से मारने की कोशिश कर रही हो. ऐसी औरतों की बद्दुआएं किसी को नहीं लगती. जो घर पहले से ही टूटे हों उन घरों में कोई होम ब्रेकर नहीं हो सकता.' आगे उन्होंने लिखा- किसी को मेंटली हैरेस करना, उसे काम करने से रोकना. उन्हें घर पर बैठाकर बर्बाद होने के लिए मजबूर करो. पूरी तरह अकेला कर दो और उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दो. मुझे नहीं लगता कि कोई भी अच्छी पत्नी अपने पति के साथ ऐसा बर्ताव करती है. ऐसी औरतो दिमागी तौर पर बीमार होती हैं. अपने एजेंडे के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल करना बंद करो. भगवान सबकी रक्षा करे.

 
 
 
 
 
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मालूम हो कि गोविंदा और सुनीता की शादी 11 मार्च 1987 को हुई. दोनों ने शुरू में शादी को छुपाए रखा था. फिर उन्होंने बेटी टीना का पहला बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस सेलिब्रेशन में बड़े-बड़े सेलेब्स शामिल हुए. कपल दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के पेरेंट्स हैं. अब कई महीनों से दोनों के बीच अनबन की खबरें चर्चा में बनी हैं.

 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 04 Oct 2026 01:56 PM (IST)
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