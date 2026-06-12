गर्वनर रिव्यू: ये इंटेलिजेंट फिल्म हिंदुस्तान की हिस्ट्री का बहुत जरूरी चैप्टर दिखाती है

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हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनGovernor Review: मनोज बाजपेयी ने फिर दिखाया कि वो इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, ये इंटेलिजेंट फिल्म हिंदुस्तान की हिस्ट्री का बहुत जरूरी चैप्टर दिखाती है

Governor Review: मनोज बाजपेयी ने फिर दिखाया कि वो इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं, ये इंटेलिजेंट फिल्म हिंदुस्तान की हिस्ट्री का बहुत जरूरी चैप्टर दिखाती है

Governer Review: मनोज बाजपेयी की गर्वनर आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. इसे देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

By : अमित भाटिया | Updated at : 12 Jun 2026 09:02 AM (IST)
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ये एक सेंसिबल फिल्म है, ये एक इंटेलिजेंट फिल्म है, इस फिल्म को देखते हुए आपको अपना दिमाग ना सिर्फ साथ ले जाना है बल्कि उसे इस्तेमाल भी करना है, देखना है समझना है उस दौर को जब अगर एक शख्स ना होता तो शायद भारत ना होता.  इन दिनों ऐसी बहुत सी फिल्में बनती हैं जिनमें दिमाग घर पर रखकर जाना होता है, लेकिन यहां मामला उल्टा है, ऐसी अच्छी फिल्में कम बनती हैं. अब बन गई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि इसे देखा भी जाए, और इसे देखने की सबसे बड़ी वजह देते हैं मनोज वाजपेयी जो एक बार फिर साबित करते हैं कि वो मौजूदा दौर के बेस्ट एक्टर हैं, और उनसे बड़ी एक्टिंग रेंज किसी के पास नहीं.

कहानी
ये कहानी है 1990 के उस दौर की जब देश में राजनीतिक अफरा तफरी मची थी, सरकार स्थिर नहीं थी और देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था. भारत कंगाली की कगार पर खड़ा था, ऐसे में आउट ऑफ टर्न एक शख्स को आरबीआई का गवर्नर बना दिया जाता है. ये शख्स थे S venkitaramanan, कैसे उन्होंने देश को आर्थिक संकट से निकाला, यही इस फिल्म में दिखाया गया है.  

कैसी है फिल्म
ये फिल्म उस दौर को कमाल तरीके से दिखाती है, आपको ये फिल्म देखकर अहसासा होता है कि हमारे दैश में ऐसे भी हीरो हुए हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता. ये फिल्म इकॉनमी के बारे में है, इसलिए टेक्निकल है, इंटेलिजेंट है, इसमें वो बॉलीवुड मसाले नहीं हैं. ये अलग है, कहीं कहीं ये डॉक्यू ड्रामा का फील भी देती है लेकिन अब आईबीआई गवर्नर शर्टलेस होकर औऱ सिक्स पैक दिखाकर तो इकॉनमी नहीं सुधारेंगे, तो इस फिल्म का मिजाज ही ऐसा है और अगर आपको सेंसिबल और इंटेलिजेंट फिल्में देखने का शौक है, तो ये फिल्म आपको काफी अच्छी लगेगी. फिल्म के किरदार काफी रियल लगते हैं, कहीं ओवर ड्रामाटिक होने की कोशिश नहीं की गई, इस सब्जेक्ट को पूरी जिम्मेदारी से हैंडल किया गया है. ये फिल्म सबके लिए नहीं है, मसाला फिल्मों को शौकीनों को ये फिल्म बोरिंग लग सकती है, लेकिन अगर इस तरह के सब्जेक्ट में दिलचस्पी है तो आपको ये फिल्म कमाल की लगेगी. इस फिल्म की इकलौती कमी यही है कि ये कहीं कहीं डॉक्यूमेंट्री वाला फील देती है और चीजें थोड़ी सी ज्यादा पेचीदा लगती हैं लेकिन इकॉनमी को इकॉनमी की तरह दिखाना भी जरूरी था लेकिन ये चीज इस फिल्म का कमर्शियल फ्लेवर कम करती है.

एक्टिंग
मनोज वाजपेयी कमाल हैं, वो बिल्कुल एक साउथ इंडियन मूल के गवर्नर लगे हैं, उनका चलने का अंदाज, बोलने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ आपको साउथ के किसी शख्स की याद दिलाता है. जिस तरह से वो इस किरदार की उम्र को ध्यान में रखते हुए हल्का सा झुककर चलते हैं, वो आपको बताता है कि कैसे मनोज हर किरदार की नब्ज पकड़ लेते हैं. वो इस फिल्म की जान हैं, और उन्होंने ये जिम्मदेराी पूरी शिद्दत से निभाई है. अदा शर्मा ने पत्रकार का किरदार अच्छे से निभाया है, वो छोटे रोल में भी छाप छोड़ जाती हैं. नौशाद मोहम्मद कुंजू ने डिप्टी गवर्नर के रोल में जान डाल दी है. मधू का काम अच्छा है, वो मनोज वाजपेयी की पत्नी के रोल में हैं. paritosh sand ने कमाल का काम किया है, वो आरबीआई की टीम के अहम सदस्य हैं और फिल्म में भी उनका रोल काफी अहम है जिसे उन्होंने काफी अच्छे से प्ले किया है. फिल्म की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा ने की है.और वो हर किरदार के लिए कमाल के एक्टर ढूंढकर लाए हैं.

कुल मिलाकर अच्छी और इंटेलिजेंट फिल्में पसंद हैं तो देखिए

रेटिंग- 3 स्टार्स

Published at : 12 Jun 2026 09:02 AM (IST)
Tags :
Governor Manoj Bajpayee Governor The Silent Saviour Review
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