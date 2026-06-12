टीआरपी रिपोर्ट: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनTV TRP Report: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल

TV TRP Report: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल

TV TRP Report Week 22: इस हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से नंबर 1 की कुर्सी छीन ली है. आइए पूरी लिस्ट चेक करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 12 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

टीवी की दुनिया में इस हफ्ते बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. टीआरपी लिस्ट में जहां कुछ सीरियल्स ने अपनी पकड़ मजबूत की है तो कुछ की रैंकिंग में गिरावट आई है. हैरानी की बात ये है कि 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से नंबर 1 की कुर्सी छीन ली है. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन बना नंबर 1 और किन शोज को लगा झटका.

'गंगा माई की बेटियां'
अमनदीप सिधू और शुभांगी लटकर का पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' इस हफ्ते टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहा. इस शो ने 'वसुधा' से नंबर 1 की गद्दी छीन ली है. इस शो को 1.9 की टीआरपी रेटिंग मिली है. इस शो में एक मां और उसकी बेटियों के स्ट्रगल को दिखाया गया है.

'वसुधा' 
जी टीवी का पॉपुलर शो 'वसुधा' दूसरे नंबर पर आ गया है. इस हफ्ते इस शो को 1.9 की रेटिंग मिली है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर एक पर था. प्रिया ठाकुर, अभिषेक शर्मा, नौशीन अली सरदार और परिणीता बोरठाकुर जैसे एक्टर्स से सजे इस शो की कहानी गांव की एक साधारण, चुलबुली और मेहनती लड़की वसुधा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Saas Bahu Aur Saazish (@sbsabpnews)

ये भी पढ़ें:- TV Serial Spoilers: अनुपमा सिखाएगी दामाद प्रेम को सबक, वसुधा के हाथ लगेंगे चंद्रिका के खिलाफ सबूत

'तुम से तुम तक'
जी टीवी पर आने वाला शो 'तुम से तुम तक' ने भी टीआरपी लिस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. ये शो 22वें हफ्ते में भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है. इस शो में निहारिका चौकसे और शरद केलकर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. शो में अनु और आर्यवर्धन की कहानी को दर्शक बहुत पसंद कर रहे है. 

'अनुपमा' 
रुपाली गांगुली का पॉपुलर शो 'अनुपमा' इस हफ्ते 1.5 की रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर बना हुआ है. लंबे समय तक दर्शकों का पसंदीदा रहा ये शो अब टीआरपी में लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है. कहानी में आ रहे बदलाव और नए ट्रैक दर्शकों को पहले जैसा बांध नहीं पा रहे हैं, जिसका असर इसकी रेटिंग पर साफ नजर आ रहा है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'
स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय स्टारर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. शो को 1.5 की रेटिंग मिली है. हैरानी की बात यह है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे पॉपुलर शोज टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 से बाहर हो गए हैं. इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 1.4 और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को 1.3 रेटिंग मिली है.

ये भी पढ़ें:- TV TRP Report: 'वसुधा' बना नंबर 1 शो, 'अनुपमा' और 'क्योंकि...' की रेटिंग गिरी, देखें टॉप 5 लिस्ट

और पढ़ें
Published at : 12 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Anupamaa Vasudha Ganga Mai Ki Betiyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेलीविजन
TV TRP Report: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल
टीआरपी रिपोर्ट: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल
टेलीविजन
'5 लेयर्स कटीं, खांसी आने पर पूरी बॉडी हिल जा रही', दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया डिलीवरी के बाद का दर्द
'5 लेयर्स कटीं खांसी आने पर बॉडी हिल जा रही' दिव्यांका त्रिपाठी ने बताया डिलीवरी के बाद का दर्द
टेलीविजन
TV Serial Spoilers: अंश और प्रेम के बीच छिड़ेगी तीखी बहस, वसुधा की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगी चंद्रिका देवी
अंश और प्रेम के बीच छिड़ेगी तीखी बहस, वसुधा की राह में मुश्किलें खड़ी करेंगी चंद्रिका देवी
टेलीविजन
Shyam Pathak Birthday: रियल लाइफ में कुंवारे नहीं हैं 'तारक मेहता' के पोपटलाल, परिवार के खिलाफ जाकर की लव मैरिज, देखें फैमिली फोटो
रियल लाइफ में कुंवारे नहीं हैं 'तारक मेहता' के पोपटलाल, परिवार के खिलाफ जाकर की लव मैरिज
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! बुढ़ापा या बढ़ता खर्च... नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
बिहार
उपेंद्र कुशवाहा से हुआ था MLC सीट का वादा? सामने आई सच्चाई, BJP बोली- 'चुनाव के समय…'
उपेंद्र कुशवाहा से हुआ था MLC सीट का वादा? सामने आई सच्चाई, BJP बोली- 'चुनाव के समय…'
इंडिया
TMC Crisis: 'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
'सयोनी घोष के बागी होने पर महुआ मोइत्रा इमोशनल, कहा- 'वो मेरी बच्ची जैसी, बेवफा नहीं हो सकतीं'
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
हेल्थ
Nipah Outbreak in Kerala: केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
केरल में निपाह वायरस की दस्तक, जानें यह कैसे फैलता है और कितना खतरनाक?
ट्रेंडिंग
Viral Theft Video: चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
चचा के साथ खेला हो गया... खेल-खेल में पर्स-मोबाइल चोरी कर ले गए बच्चे, कंफ्यूज हो गए अंकज जी; देखें वीडियो 
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Embed widget