टीआरपी रिपोर्ट: इस शो ने 'वसुधा' से छीनी नंबर 1 की कुर्सी, टॉप 5 से बाहर हुआ ये पॉपुलर सीरियल

टीवी की दुनिया में इस हफ्ते बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. टीआरपी लिस्ट में जहां कुछ सीरियल्स ने अपनी पकड़ मजबूत की है तो कुछ की रैंकिंग में गिरावट आई है. हैरानी की बात ये है कि 'गंगा माई की बेटियां' ने 'वसुधा' से नंबर 1 की कुर्सी छीन ली है. आइए जानते हैं इस हफ्ते कौन बना नंबर 1 और किन शोज को लगा झटका.

'गंगा माई की बेटियां'

अमनदीप सिधू और शुभांगी लटकर का पॉपुलर शो 'गंगा माई की बेटियां' इस हफ्ते टीआरपी की रेस में सबसे आगे रहा. इस शो ने 'वसुधा' से नंबर 1 की गद्दी छीन ली है. इस शो को 1.9 की टीआरपी रेटिंग मिली है. इस शो में एक मां और उसकी बेटियों के स्ट्रगल को दिखाया गया है.

'वसुधा'

जी टीवी का पॉपुलर शो 'वसुधा' दूसरे नंबर पर आ गया है. इस हफ्ते इस शो को 1.9 की रेटिंग मिली है. पिछले हफ्ते ये शो नंबर एक पर था. प्रिया ठाकुर, अभिषेक शर्मा, नौशीन अली सरदार और परिणीता बोरठाकुर जैसे एक्टर्स से सजे इस शो की कहानी गांव की एक साधारण, चुलबुली और मेहनती लड़की वसुधा के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है.

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'तुम से तुम तक'

जी टीवी पर आने वाला शो 'तुम से तुम तक' ने भी टीआरपी लिस्ट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी है. ये शो 22वें हफ्ते में भी तीसरे नंबर पर बना हुआ है. इस शो में निहारिका चौकसे और शरद केलकर जैसे एक्टर्स नजर आ रहे हैं. इस हफ्ते शो को 1.8 रेटिंग मिली है. शो में अनु और आर्यवर्धन की कहानी को दर्शक बहुत पसंद कर रहे है.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली का पॉपुलर शो 'अनुपमा' इस हफ्ते 1.5 की रेटिंग के साथ टीआरपी लिस्ट में चौथे नंबर पर बना हुआ है. लंबे समय तक दर्शकों का पसंदीदा रहा ये शो अब टीआरपी में लगातार गिरावट दर्ज कर रहा है. कहानी में आ रहे बदलाव और नए ट्रैक दर्शकों को पहले जैसा बांध नहीं पा रहे हैं, जिसका असर इसकी रेटिंग पर साफ नजर आ रहा है.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्मृति ईरानी और अमर उपाध्याय स्टारर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' इस हफ्ते टीआरपी लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. शो को 1.5 की रेटिंग मिली है. हैरानी की बात यह है कि 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे पॉपुलर शोज टीआरपी लिस्ट के टॉप 5 से बाहर हो गए हैं. इस हफ्ते 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' को 1.4 और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' को 1.3 रेटिंग मिली है.

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