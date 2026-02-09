हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'गोल्ड डिगर' क्या होता है? सुष्मिता सेन और मलाइका अरोड़ा जैसी कई एक्ट्रेसेस पर लगे ऐसे आरोप

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 09 Feb 2026 10:32 PM (IST)
एक्ट्रेस दिव्या अग्रवाल इन दिनों खबरों में हैं. उन्होंने बिजनेसमैन अपूर्व पडगांवकर संग शादी की थी. जब दिव्या ने अपूर्व संग सगाई की थी उस वक्त उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया था. दिव्या ने हेटर्स को जवाब भी दिया था. उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की थी.

इंफ्लुएंसर ने दिव्या अग्रवाल को कहा गोल्ड डिगर

वहीं अब वो रियलिटी शो द 50 में नजर आ रही हैं. दिव्या की यहां पर इंफ्लुएंसर भव्या संग लड़ाई हो गई. भव्या ने दिव्या को फेक गोल्ड डिगर तक कहा. बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस पर भी गोल्ड डिगर होने के आरोप लगे थे.

एक्ट्रेस सुष्मिता सेन का ललित मोदी संग रिलेशनशिप की खबरें आई थीं. उनकी साथ में फोटोज वायरल हुई थी. उस वक्त सुष्मिता को हेटर्स ने गोल्ड डिगर तक कहा था. लेकिन सुष्मिता ने भी हेटर्स को करारा जवाब दिया था.

 
 
 
 
 
ऐसे में आइए जानते हैं गोल्ड डिगर का मतलब क्या होता है.

'गोल्ड डिगर' क्या होता है? 

गोल्ड डिगर निगेटिव रेफरेंस में इस्तेमाल होता है. गोल्ड डिगर उन लोगों को कहा जाता है जो प्यार की बजाय पैसे, गिफ्ट्स, प्रॉपर्टी के लिए किसी अमीर शख्स के साथ रिश्ता रखता है या फिर शादी करता है.

इन एक्ट्रेसेस पर भी लगे आरोप

बता दें कि समांथा रूथ प्रभु से लेकर मलाइका अरोड़ा तक को हेटर्स ने गोल्ड गिडर कह दिया था.  समांथा ने जब नागा चैतन्य संग तलाक लिया था, तो उस वक्त खबरें थीं कि समांथा ने मोटी एलीमनी ली है. एलीमनी की खबरों की वजह से उन्हें गोल्ड डिगर तक कहा गया. हालांकि, समांथा ने हेटर्स को जवाब देते हुए कहा था- भगवान आपकी आत्मा को शांति दे. 

वहीं मलाइका अरोड़ा के साथ भी ऐसा ही हुआ था. जब अरबाज से तलाक हुआ तो एलीमनी को लेकर खबरें आईं और उन्हें गोल्ड डिगर कहा गया.  मलाइका भी हेटर्स को जवाब देने से पीछे नहीं हटी थीं.

Published at : 09 Feb 2026 10:32 PM (IST)
Sushmita Sen MALAIKA ARORA Divya Agrwal
