मुंबई के ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में शनिवार को शाहरुख खान, रणवीर सिंह, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फड़नवीस, नीता अंबानी समेत फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां एक साथ नज़र आईं. इस कार्यक्रम में 26/11 आतंकवादी हमले और कश्मीर के पहलगाम हमले के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई.

शंकर महादेवन के ‘हिंदुस्तानी’ गीत पर झूमे सेलेब्स

वहीं इसी दौरान स्टेज पर सिंगर शंकर महादेवन ने भी परफॉर्म किया. उन्होंने हिंदुस्तानी म्यूज़िक गाकर सभी को देशभक्ति में डूबो दिया. उनके इस परफॉर्मेंस का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रणवीर सिंह बहुत ही विनम्र तरीके से नीता अंबानी को स्टेज तक लेकर जाते हैं. इसके बाद शाहरुख खान और लोग भी परफॉर्मेंस में शामिल होने के लिए स्टेज पर जाते हुए दिखाई देते हैं.

शाहरुख खान ने दी स्पीच

इसी दौरान शाहरुख खान ने हाल ही में हुए दिल्ली बम ब्लास्ट पर इमोशनल स्पीच दी. अपनी स्पीच में किंग खान ने कहा, “26/11 आतंकवादी हमले, पहलगाम आतंकी हमले और हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट में जिन बेगुनाह लोगों की जान गई, उन्हें मेरी विनम्र श्रद्धांजलि. और इन हमलों में शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों को मेरा सम्मान और सलाम.”

उन्होंने आगे कहा, “आज मुझसे देश के बहादुर सैनिकों और जवानों के लिए ये चार खूबसूरत लाइनें पढ़ने को कहा गया है… जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं, तो गर्व से कहना, मैं देश की रक्षा करता हूं. अगर कोई पूछे कि आप कितना कमाते हैं, तो हल्की-सी मुस्कान के साथ कहना, मैं 140 करोड़ लोगों का आशीर्वाद कमाता हूं. और अगर वे फिर पूछें कि क्या आपको कभी डर नहीं लगता? तो उनकी आंखों में देखकर कहना, जो हम पर हमला करते हैं, उन्हें डर लगता है.”

#WATCH | Mumbai | At the Global Peace Honours 2025, Superstar Shah Rukh Khan says, "My humble tribute to the innocent people who lost their lives in the 26/11 terrorist attack, the Pahalgam terrorist attack, and the recent Delhi blasts and my respectful salute to our brave… pic.twitter.com/XQtJp0pm1I — ANI (@ANI) November 22, 2025

सुपरस्टार ने सभी से अपील की कि वे जाति, धर्म और भेदभाव को भूलकर शांति और एकता की राह पर चलें.” अपनी स्पीच के अंत में शाहरुख खान ने सुरक्षाकर्मियों के समर्पण और भारतीय लोगों की ताकत को सलाम किया, और कहा, 'जवानों के दिए गए बलिदानों से हमेशा रहने वाले तालमेल की कोशिशों को प्रेरणा मिलनी चाहिए.'