सनी देओल की सुपर-डुपर हिट फिल्म 'गदर-एक प्रेम कथा' 15 जून 2001 को रिलीज हुई थी. फिल्म को रिलीज हुए 25 साल हो गए हैं और इस फिल्म को फैंस ने इतना प्यार दिया कि आज भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं. फिल्म की कहानी से लेकर सनी देओल की एक्टिंग तक सभी कुछ छा गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया था. अब फिल्म के 25 साल पूरे होने पर सनी देओल ने फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर भी हिंट दिया है.

सनी देओल ने किया पोस्ट

सनी देओल ने एक खास पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने फिल्म की कई झलकियां शेयर की हैं. सनी देओल ने पोस्ट कर लिखा, '25 साल पहले गदर और तारा सिंह ने लोगों का दिल जीता था. 25 साल से प्यार के रिश्ते की गाड़ी चल रही और आगे भी चलती रहेगी. आप सभी के 25 सालों के प्यार और हमें दिल में रखने के लिए. उम्मीद करते हैं आगे भी रहेंगे. तारा सिंह.'

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बता दें कि फिल्ममेकर अनिल शर्मा ने फिल्म के तीसरे पार्ट की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है और भगवान ने चाहा तो फिल्म पर जल्द काम शुरू होगा. फैंस फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर एक्साइटेड हैं. फिल्म का दूसरा पार्ट 2023 में आया था. इसे भी फैंस ने जबरदस्त प्यार दिया था.

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'गदर-एक प्रेम कथा' ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया था धमाका

बता दें कि 'गदर-एक प्रेम कथा' ने 76.65 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड 132 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को अनिल शर्मा ने बनाया था. इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल की लव स्टोरी देखने को मिली थी. फिल्म में उत्कर्ष शर्मा सनी देओल और अमीषा पटेल के बेटे के रोल में थे. फिल्म में सनी का एक्शन, डायलॉग और म्यूजिक सभी कुछ धांसू था.