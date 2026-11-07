ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'रामायण' का बजा डंका, 'जेलर 2' का खेल हुआ खत्म, 'उड़ता तीर' ने तोड़ा दम, जानें- फ्राइडे कलेक्शन

Box Office: 'रामायण' का बजा डंका, 'जेलर 2' का खेल हुआ खत्म, 'उड़ता तीर' ने तोड़ा दम, जानें- फ्राइडे कलेक्शन

Friday Box Office Collection 6th November: रणबीर कपूर की 'रामायण' का फ्राइडे को भी बॉक्स ऑफिस पर डंका बजा. वहीं जेलर 2 से लेकर उड़ता तीर का अब बंटाधार हो गया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Nov 2026 09:59 AM (IST)
Preferred Sources

 सिनेमाघरों में रणबीर कपूर की 'रामायण' आ चुकी है और इसने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है.वहीं इस एपिक फिल्म के आते ही बाकी फिल्मों का हाल बुरा हो चुका है. 'जेलर 2' से लेकर 'उड़ता तीर' सहित सिनेमाघरों में पहले से मौजूद फिल्मों की कमाई पर काफी असर पड़ा है. चलिए यहां फ्राइडे, 6 नवंबर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जानते हैं. 

'रामायण' ने फ्राइडे को कितनी की कमाई? 
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने रिलीज के पहले दिन जबरदस्त ओपनिंग की थी. इसने भारत में 64.85 करोड़ के कलेक्शन के साथ खाता खोला था. वहीं दूसरे दिन भी इसने दमदार परफॉर्म किया हालांकि इसकी कमाई में मंदी भी देखी गई फिर भी इसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
'मैं हूं ना' के गानों के लिए श्रेया घोषाल को मौका देने पर फिल्म इंडस्ट्री ने उठाए थे सवाल, फराह खान ने किया खुलासा
'मैं हूं ना' के गानों के लिए श्रेया घोषाल को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को था शक, फराह खान ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 3 Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार
Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
बॉलीवुड
'मेरी जिंदगी पर बायोपिक बनी तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे...', 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान
सलमान खान की जिंदगी पर बनेगी फिल्म? भाईजान ने दिया मजेदार जवाब
  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'रामायण' ने रिलीज के दूसरे दिन यानी शुक्रवार को 48.05 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में दो दिनों की कुल नेट कमाई अब 112.90 करोड़ रुपये हो गई है. 

'जेलर 2' ने चौथे फ्राइडे कितनी की कमाई? 
रजनीकांत की 'जेलर 2' की कमाई पर 'रामायण' की रिलीज का काफी असर पड़ा है. रिलीज के चौथे हफ्ते में एंट्री करते ही इस फिल्म की कमाई चौपट हो गई है. चौथे फ्राइडे यानी 23वें दिन तो 'जेलर 2' लाखों में ही सिमट गई. 

  • सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जेलर 2' ने रिलीज के 23वें दिन यानी चौथे फ्राइडे को 60 लाख का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'जेलर 2'के 23 दिनों की कमाई अब 468.25 करोड़ रुपये हो गई है. 

उड़ता तीर ने तीसरे फ्राइडे कितना कमाया?
आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की 'उड़ता तीर' बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पाई, फिल्म ने सिनेमाघरों में रिलीज के दो हफ्ते पूरे कर लिए हैं. वहीं तीसरे हफ्तें में एंट्री करते ही इसका बंटाधार हो गया है. बता दें कि उड़ता तीर ने पहले हफ्ते में 30.90 करोड़ कमाए थे. वहीं इसके दूसरे वीक की कमाई  15.50 करोड़ रुपये रही.

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'उड़ता तीर' ने रिलीज के 15वें दिन यानी तीसरे फ्राइडे को महज 19 लाख रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 19 दिनों की नेट कमाई अब 46.59 करोड़ रुपये हुई है. 

'दृश्यम 3' ने 5वें फ्राइडे कितना किया कलेक्शन? 
शुक्रवार, 6 नवंबर को 'दृश्यम 3' ने भारत में लगभग 5 लाख रुपये की नेट कमाई की और देशभर के सिनेमाघरों में इसके 66 शो चले. 35वें दिन की तुलना में कमाई में कोई बदलाव नहीं आया इसमें न तो कोई बढ़ोतरी हुई और न ही कोई गिरावट. हालांकि, रोजाना के ये आंकड़े फिल्म के पहले हफ्ते के प्रदर्शन की तुलना में काफी कम हैं, लेकिन फिल्म की कुल कमाई लगातार बढ़ रही है.  इसका घरेलू नेट कलेक्शन 379 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है, जिससे दुनिया भर में इसका कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ रुपये के आंकड़े से काफी ऊपर बना हुआ है. 

About the author निशा शर्मा

निशा शर्मा ABP Live में सीनियर फ्रीलांस पत्रकार हैं और एंटरटेनमेंट बीट संभालती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है और बॉक्स ऑफिस की खबरों पर उनकी बेहतरीन पकड़ है. निशा मुख्य रूप से फिल्मों के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, कमाई और नफे-नुकसान से जुड़े सटीक आंकड़ों और विश्लेषण पर लिखती हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'आजतक' से की थी. इसके बाद वे 'फोकस टीवी' और 'साधना न्यूज' में बतौर प्रोड्यूसर काम किया. नेशनल और स्पेशल स्टोरीज की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं. निशा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और वाईडब्ल्यूसीए (YWCA), नई दिल्ली से मास कम्युनिकेशन में पीजी किया है.
Read More
Published at : 07 Nov 2026 09:59 AM (IST)
Tags :
Friday Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं हूं ना' के गानों के लिए श्रेया घोषाल को मौका देने पर फिल्म इंडस्ट्री ने उठाए थे सवाल, फराह खान ने किया खुलासा
'मैं हूं ना' के गानों के लिए श्रेया घोषाल को लेकर फिल्म इंडस्ट्री को था शक, फराह खान ने किया खुलासा
बॉलीवुड
Ramayana Box Office Day 3 Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार
Live Updates: तीसरे दिन भी 'रामायण' की धूम, सुबह 8 बजे तक 114 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
बॉलीवुड
'मेरी जिंदगी पर बायोपिक बनी तो बहुत सारे लोग डूब जाएंगे...', 'मातृभूमि' के ट्रेलर लॉन्च में बोले सलमान खान
सलमान खान की जिंदगी पर बनेगी फिल्म? भाईजान ने दिया मजेदार जवाब
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
'अखिलेश यादव बाप के नाम पर बने थे मुख्यमंत्री', BJP नेता के बयान से खलबली
इंडिया
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
पेरियार के नाम पर फर्जीवाड़ा, लाइब्रेरी में AI से लिखी किताबें होने का दावा, जानें मामला
इंडिया
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
'मोदी जी को कन्फ्यूज मत कीजिए, बहस के लिए मनाइए', अमित शाह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी का तंज
क्रिकेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
दूसरे ODI में बारिश का दखल, जानें वेलिंगटन में हर घंटे का मौसम अपडेट
साउथ सिनेमा
'रामायण' ने रजनीकांत की 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
'रामायण' ने 'जेलर 2' का राज किया खत्म, 23वें दिन लाखों में सिमटा कलेक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
दिल्ली-NCR में मौसम और प्रदूषण की मार, GRAP-3 लागू, मास्क लगाना हुआ जरूरी
ट्रेंडिंग
Viral Video: रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
रॉकेट सी टक्कर के बाद हवा में उछला शख्स, उठा तो यूजर्स बोले- रखवाला उपरवाला
जनरल नॉलेज
Town Hall Chandni Chowk: इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
इस बाजार से चलती थी दिल्ली की सरकार, जानें नाम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget