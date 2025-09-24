एयर होस्टेस संग अधूरे अफेयर के लिए फिरोज खान ने तोड़ दी थी 20 साल की शादी? ऐसी रही थी लव लाइफ

फिरोज खान बॉलीवुड के सबसे स्टाइलिश अभिनेताओं में से एक माने जाते हैं. उनका अट्रैक्टिव लुक चर्चा में रहता था. उन्होंने अपने करियर में उन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया. उन्होंने भारतीय सिनेमा को धर्मात्मा, कुर्बानी, जांबाज, मेला और वेलकम जैसी कई यादगार फिल्में दीं.

एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहे फिरोज

फिरोज खान के अभिनय करियर को खूब सराहा गया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी भी हमेशा चर्चाओं में रही. कभी लिंक-अप की खबरों को लेकर, तो कभी असफल शादी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से वे अक्सर लाइमलाइट में बने रहे.

मॉडलिंग से मिली शुरुआत

फिरोज खान का जन्म बेंगलुर में ज़ुल्फिकार अली शाह खान के नाम से हुआ था. उनकी मां फारसी वंश से थीं, जबकि पिता अफगान मूल के थे. वे तीन भाइयों और दो बहनों के साथ पले-बढ़े, जिनमें उनके भाई शाह अब्बास खान उर्फ संजय खान भी बाद में बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता बने. अपने आकर्षक लुक और पर्सनालिटी की वजह से उन्होंने कम उम्र में ही मॉडलिंग में कदम रखा और इसी सिलसिले में बेंगलुर से मुंबई का रुख किया.

View this post on Instagram A post shared by Fardeen F Khan (@fardeenfkhan)

महिलाओं की पसंद बने फिरोज

कुछ बी-ग्रेड फिल्मों से शुरुआत करने के बाद 1965 में आई फिल्म आरज़ू ने उन्हें स्टार बना दिया. अपनी पीढ़ी के सबसे स्मार्ट और हैंडसम एक्टर्स में गिने जाने वाले फिरोज खान हमेशा महिलाओं का ध्यान खींचते थे. चाहे फैंस हों या उनकी को-स्टार्स. उन्हें जल्द ही "लेडीज मैन" भी कहा जाने लगा. खबरों के मुताबिक, उनका नाम कई अभिनेत्रियों से जुड़ा, जिनमें जीनत अमान भी शामिल थीं.

शादी के बाद भी अफेयर की खबरें

फिरोज खान ने सुंदरी से शादी की, जिनसे उन्हें दो बच्चे हुए बेटा फरदीन और बेटी लैला. सुंदरी की पहली शादी से भी एक संतान थी. लेकिन शादीशुदा होने के बावजूद, एक काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाते समय उनका दिल उम्र में काफी छोटी एयर होस्टेस ज्योतिका धनराजगीर पर आ गया. ज्योतिका, जो हैदराबाद के शाही घराने से ताल्लुक रखती थीं और राजा महेंद्रगीर धनराजगीर की बेटी थीं, बेंगलुरु में रहती थीं. इसी वजह से फिरोज अक्सर मुंबई से दूर अपनी प्रेमिका के साथ समय बिताते थे. लेकिन वो ज्योतिका से शादी नहीं कर सकते थे. इसीलिए उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था.

फिरोज खान ने एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की अफवाहों को किया खारिज

ज्योतिका से ब्रेकअप के बाद फिरोज ने अपने परिवार की ओर लौटकर पत्नी सुंदरी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की. लेकिन दूसरी बार भी हालात पूरी तरह सही नहीं रहे और स्थिति और खराब हो गई, जिससे 1985 में सुंदरी और फिरोज ने अलग होने का फैसला लिया. खबरें थीं कि फिरोज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ज्योतिका के पास वापस लौट गए थे.

हालांकि, उनके एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर के कारण तलाक की अफवाहों के बावजूद, फिरोज ने इसे पूरी तरह से खारिज किया था. उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी ज्योतिका को नहीं जाना और न ही उनके साथ किसी तरह का रिश्ता रहा, और तलाक केवल इसलिए हुआ क्योंकि दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे दूर हो गया था.