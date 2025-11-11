फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है को फैंस ने काफी प्यार दिया. इस फिल्म में सैफ अली खान, आमिर खान और अक्षय खन्ना लीड रोल में थे. फिल्म को बनाने के लिए फरहान अख्तर को काफी मेहनत करनी पड़ी थी.

आमिर खान ने करवाया 8 महीने इंतजार

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, फरहान ने बताया कि आमिर खान ने उन्हें 8 महीने इंतजार करवाया था. फरहान ने बताया, 'जब मैंने आमिर को फिल्म की स्क्रिप्ट दी थी तो डायलॉग इंग्लिश में लिखे थे. तो आमिर ने कहा कि मुझे फिल्म इंग्लिश में बनानी चाहिए. तो मैंने उन्हें कहा कि मैं हिंदी में डायलॉग लिखकर लाऊंगा. हालांकि, डायलॉग दोबारा लिखने के बाद भी आमिर ने कई महीने लिए. उन्होंने कहा कि वो 3 महीने बाद फिर से स्क्रिप्ट सुनना चाहेंगे. 3 महीने बाद में इंतजार करता रहा. आमिर काम में बिजी हो गए और 8 महीने निकल गए.'

इसके बाद फरहान ने बताया, 'लेकिन फिर में एक दिन उनके घर गया और उनके गेट के बाहर वीडियो डोरबेल के जरिए स्क्रिप्ट पढ़ने लगा. फिर क्या फरहान की लगन देखकर आमिर ने फिल्म के लिए हां कर दी.'

सैफ को आमिर खान ने मनाया

आमिर खान को फाइनल करने के बाद फराहन को एक और परेशानी का सामना करना पड़ा. सैफ अली खान फिल्म छोड़ना चाहते थे. फरहान ने बताया था, 'शूट से 10 दिन पहले सैफ ने मुझे बताया कि उन्हें एक अच्छी फिल्म मिली है जो एक लव ट्राएंगल है. फिल्म में उनका रोल बहुत अच्छा है और सैफ वो रोल करना चाहते थे. फिर आमिर ने सैफ को फिल्म के लिए मनाया था.'

फरहान ने कहा, 'आमिर ने इसमें मदद की. हमने मेरे पापा के घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी. इस मीटिंग में मैं, मेरे पापा और हमारे पार्टनर रितेश सिधवानी और आमिर खान थे. हम सोच रहे थे कि कैसे सैफ को मनाया जाए. हमने उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की. आमिर ने सैफ को कहा कि वो अपने करियर की सबसे बड़ी गलती करेंगे इस फिल्म को छोड़कर. फिर सैफ मान गए. आमिर ने फरहान से ये भी कहा था कि अगर सैफ ये रोल करने के लिए नहीं मानते तो सिर्फ एक शख्स ये रोल कर सकता था और वो था मैं.'