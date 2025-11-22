कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा की 'जी ले जरा' क्यों लटक गई? फरहान अख्तर ने असल वजह का किया खुलासा
Farhan Akhtar On Jee Le Zaraa Delay: कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट और प्रियंका चोपड़ा की 'जी ले जरा' लटक गई है. वहीं फरहान अख्तर ने इस फिल्म में हो रही देरी की वजह बताई है.
फरहान अख्तर की हाल ही में 120 बहादुर रिलीज हुई है. इस वॉर ड्रामा में एक्टर ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं फरहान के एक प्रोजेक्ट के सच होने की सभी को उम्मीद है, वह है ‘जी ले ज़रा’, साल 2021 में इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी और इसमें कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा और आलिया भट्ट लीड रोल में नजर आने वाले हैं. हालांकि इसे किस्मत कहें या नियति, घोषणा के बाद भी फिल्म में देरी होती रही और ये कभी फ्लोर पर नहीं आई, और आज भी दर्शकों को उम्मीद है कि फिल्म रिलीज़ होगी. वहीं अब फरहान अख्तर ने ‘जी ले ज़रा’ में हुई डिले को लेकर चुप्पी तोड़ी है.
‘जी ले ज़रा’ में क्यों हुई देरी?
हाल ही में, अपनी फिल्म ‘120 बहादुर’ के प्रमोशन के दौरान फरहान अख्तर ने समदीश को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मेरी फिल्म तूफ़ान साल 2021 में रिलीज़ हुई थी, और उसके ठीक बाद, मैं ‘जी ले ज़रा’ नाम की एक फिल्म का निर्देशन करने वाला था. बस इसमें देरी होती रही, और उन दो सालों में, मैं अपने सामने आने वाले सभी मौकों को मना करता रहा. मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब आपको निर्देशन करना होता है, तो आप सिर्फ़ उसी पर फोकस कर सकते हैं. अगर कोई एक्टिंग आता तो मैं उनसे कहत, नहीं, मैं जल्द ही निर्देशन करने वाला हूं."
उन्होंने आगे बताया, "फिल्म की शूटिंग की तारीख़ बार-बार आगे बढ़ती रही. यह बहुत तनावपूर्ण दौर था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं, और मुझे पता भी नहीं चला कि ढाई साल बीत गए."
‘जी ले ज़रा’ के डिले की वजह से हो गई इन सिक्योरिटी
इस लगातार देरी से उन्हें कैसे असुरक्षा का एहसास हुआ, इस बारे में बात करते हुए, फरहान ने कहा, "कुछ पर्सनल इनसिक्योरिटी भी हैं. मुझे लगने लगा था कि शायद लोगों को लगता होगा कि मैं निर्देशन नहीं कर पाऊंगा. मुझे कोई फिल्म निर्देशित किए 12 साल हो गए थे, और शायद लोगों को मेरी योग्यता पर शक थाय इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता था कि, 'मुझे इस फिल्म से आगे बढ़ने दो."
जी ले ज़रा में देरी
‘जी ले ज़रा’को ऋतिक रोशन और अभय देओल स्टारर हिट फिल्म ‘ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा’ की तरह एक रोड-ट्रिप फिल्म बताया जा रहा है. पहले ऐसी अफवाहें थीं कि कैटरीना और प्रियंका अब इस फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि 2023 में वैरायटी को दिए एक इंटरव्यू में, फरहान अख्तर ने दावा किया कि देरी के पीछे तारीखों का मुद्दा था, उन्होंने बताया, "हमारे पास बस तारीखों को लेकर समस्या है, और जिस अभिनेत्री की स्ट्राइक हुई है, उसने प्रियंका की तारीखों को लेकर बहुत बड़ा असमंजस पैदा कर दिया है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसलिए मुझे अब सचमुच विश्वास होने लगा है कि उस फिल्म की अब अपनी नियति है. जब होना होगा, तब होगा, देखते हैं. "
