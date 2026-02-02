दिग्गज एक्टर शबाना आजमी और गीतकार जावदे अख्तर ने हाल ही में अपने खंडाला मेंशन का टूर दिया. उन्होंने पहली बार अपने इस लग्जरी मेंशन की झलक फैंस को दिखाई. उन्होंने फराह खान के यूट्यूब वीडियो में इसकी झलक दिखाई. उनका ये मेंशन बहुत बड़ा था और चारों तरफ बहुत हरियाली थी.

फराह खान का है जावेद अख्तर संग ये रिश्ता

बता दें कि जावेद अख्तर रिश्ते में फराह खान के अंकल लगते हैं. जावेद अख्तर की पहली शादी फराह की मौसी हनी ईरानी से हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बच्चे जोया अख्तर और फरहान अख्तर हैं. हालांकि, बाद में हनी ईरानी और जावेद अख्तर ने तलाक ले लिया था. हनी से अलग होने के बाद उन्होंने एक्ट्रेस शबाना आजमी संग शादी की थी.

जावेद अख्तर ने फराह के वीडियो में अपने खंडाला मेंशन के बारे में बात की और फिर अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में भी बताया. वीडियो में शबाना ने बताया कि उन्होंने 15 साल पहले ये प्रॉपर्टी ली थी. शबाना ने कहा, 'मैं इस मेंशन को वीकेंड कॉटेज बनाना चाहती थी, जब मुझे लग्जरी बंगले के बारे में पता चला था. हमारे बीच इसे लेकर रोजाना लड़ाई होती थी. तब इनके एक दोस्त ने कहा कि जावेद अख्तर शोले हैं और आप अंकुर. दोनों का कभी मिलाप नहीं हो सकता. अंकुर को छोड़ दो और शोले बना दो.'

जावेद अख्तर ने याद किए स्ट्रगल के दिन

फिर जावेद ने अपने स्ट्रगल के बारे में बताते हुए कहा, 'कभी-कभी मैं सोचता हूं कि क्या ये मेरे साथ हो रहा है? जिनके पास जिंदगी में कुछ नहीं होता है वो सिर्फ फेंटेसी रख सकते हैं. मैंने भूख पर कविता लिखी जब मैंने तीन दिन तक कुछ नहीं खाया था. आप बड़े घरों में जिंदगी जी सकते हो लेकिन आपकी जिंदगी में एक ऐसा छोटा कमरा होता है जो हमेशा आपके साथ होता है. मैं फुटपाथ पर भी सोया.'