'जो जीता वहीं सिकंदर' में दीपक तिजोरी ने किया था फराह खान को किस, फिल्ममेकर को नहीं मिले थे पैसे



फिल्ममेकर और कोरियोग्राफर फराह खान सोशल मीडिया पर खूब छाई रहती हैं. उनके व्लॉग लोगों को बहुत पसंद आते हैं. वो अपने कुक दिलीप के साथ शो बनाती हैं जिसमें वो बड़े सेलेब्स के घर जाती हैं और उनकी बेस्ट डिश वो बनाते हैं. फराह खान हाल ही में सिंगर शान के घर गई थीं. जहां पर दोनों ने मिलकर अपने पुराने दिनों को याद किया. इसी दौरान फराह ने फिल्म जो जीता वही सिकंदर से जुड़ा एक किस्सा सुनाया.

शान से बात करते हुए फराह ने कहा- 'शान ने जो पहली फिल्म की थी वो जो जीता वही सिकंदर थी. इस बात पर शान हंसे और कहा हां, मैं वहां सैक्सोफोन के साथ था.' उसके बाद फराह ने कहा- 'और मं वहां जूनियर डांसर थी. फराह की ये बात सुनकर शान का बेटा चौंक गया.'

फराह ने दीपक तिजोरी को किया था किस

फराह ने कहा- 'मैं असल में एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी. मगर जब उनके बाद डांसर्स की कमी हो गई तो मैंने कोरियोग्राफी में मदद करना शुरू कर दिया था और हर बार जब कोई डांसर नहीं आता थआ तो वो मुझे कैमरे के सामने खड़ा कर देते थे. एक सीन तो ऐसा भी था जिसमें दीपक तिजोरी ने मेरे गाल पर किस किया था. जिस लड़की को किस करना था उसने मना कर दिया था. उसके बाद दीपक ने मुझे किस किया था.'

नहीं मिले थे पैसे

इस बात के बाद जब शान ने पूछा कि 'तुम्हें पैसे मिले?' इस पर फराह ने कहा- 'मुझे नहीं मिले.' इसके बाद शान ने बताया कि उन्होंने फिल्म पर चार दिन तक काम किया था लेकिन फाइनल कट में वो बहुत मुश्किल से नजर आए थे. उन्होंने कहा- 'चार दिनों तक शूटिंग के बाद मैं गानों की मिक्सिंग में बस एक पासिंग शॉट के लिए वहां गया था. फराह ने कहा- 'मुझे लगता है कि यह जतिन का गाना था. मैं इसे कोरियोग्राफ कर रही थी. मेकर्स इतने कंगाल थे कि उन्होंने जतिन को भी गाने में डाल दिया.'

