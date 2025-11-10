शाहरुख खान ने किया था फराह खान का कन्यादान, थ्रोबैक वीडियो देख बोलीं, ‘ओ माय गॉड!’

करीब दो दशक पहले, 2004 में, जब फिल्ममेकर-कोरियोग्राफर फराह खान ने एडिटर-फिल्ममेकर शिरीष कुंदर से शादी की थी, तब शाहरुख खान ने दोस्ती के नाते उनका कन्यादान किया था. हाल ही में एक इंस्टाग्राम पेज ने उनकी शादी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, और फराह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी.

एक इंस्टाग्राम पेज ने फराह और शिरीष की शादी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “जब दोस्ती परिवार में बदलती है, SRK ने फराह खान का कन्यादान किया.” उन्होंने आगे लिखा, “ये पुराना पल अब वायरल हो रहा है और हम इसका हर हिस्सा एंजॉय कर रहे हैं.”

फराह खान ने किया रिएक्ट

वीडियो में एक पंडित को देखा जा सकता है, जो शाहरुख को कन्यादान समारोह के दौरान गाइड कर रहे हैं. इसके बाद शाहरुख फराह को गले लगाते हैं और उनके गाल पर किस भी करते हैं. वीडियो में उनकी शादी के अन्य खास पल भी दिखाए गए हैं. इस पर रिएक्ट करते देते हुए फराह हैरान नजर आईं और लिखा, “ओ माय गॉड, आपने ये वीडियो कहां से ढूंढ लिया??”

फैंस ने भी इस पोस्ट पर कमेंट्स किए. एक फैन ने उन्हें याद दिलाया कि यह क्लिप उनके सिमी गैरेवाल के इंटरव्यू से था. दूसरे ने लिखा कि यह पल “बहुत ही खूबसूरत” है. वहीं तीसरे फैन ने कहा, “शाहरुख खान सर और गौरी खान मैम सच में फराह मैम के लिए परिवार जैसे हैं. वे हमेशा एक-दूसरे के साथ रहते हैं.”

फराह और शाहरुख की दोस्ती

फराह खान और शाहरुख खान तीस साल से भी ज्यादा समय से दोस्त हैं. उनकी दोस्ती 1990 के दशक में कभी हाँ कभी ना और दीवाना की रिलीज से पहले शुरू हुई थी. शाहरुख ने फराह की डायरेक्शन में बनी फिल्मों मैं हूँ ना, ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर में भी काम किया.

बता दें, फराह ने 2004 में शिरीष कुंदर से शादी की, जिनसे उनकी मुलाकात मैं हूँ ना के सेट पर हुई थी. उनके जुड़वां बच्चे बेटा ज़ार और बेटियां दीवा और अन्या जो 2008 में पैदा हुए.