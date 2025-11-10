हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
चिलगम गाने में दिखा मलाइका अरोड़ा का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, इन 10 फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें

Malaika Arora New Song: एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने नए गाने को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में हैं. गाने में उन्होंने अपने ग्लैमरस अंदाज से सबका ध्यान खींचा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 02:21 PM (IST)
मलाइका अरोड़ा ने अपने नए गाने चिलगम में शानदार अंदाज में फैंस का ध्यान खींचा है. उनका ग्लैमरस लुक और स्टाइल हर तस्वीर में झलक रहा है. आइए देखते हैं उनके इस गाने की 10 ऐसी फोटोज, जिन्हें देखकर आपकी नजरें नहीं हटेंगी.

मलाइका अरोड़ा हमेशा से ही अपने ग्लैमरस लुक्स के लिए जानी जाती है.
हर बार वो अपने स्टाइलिश लुक से फैंस का ध्यान खींच लेती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं.
इन दिनों मलाइका अपने नए गाने 'चिलगम' को लेकर सुर्खियों में हैं.
गाने में एक्ट्रेस का बेहद ही ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला.
बता दें कि, हाल में एक्ट्रेस का सिंगर और रैपर हनी सिंह के साथ एक नया गाना 'चिलगम' रिलीज हुआ है.
गाने में मलाइका और सिंगर हनी सिंह बड़े ही एनर्जी के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं.
दोनों की केमिस्ट्री को फैंस का काफी प्यार मिल रहा है.
साथ ही मलाइका के ग्लैमरस अंदाज की भी चर्चा इंटरनेट पर जोरो से है.
गाने में मलाइका बेहद ही स्टाइलिश नजर आई. जिसे देख फैंस अलग अलग तरह के कमेंट करके उन पर प्यार बरसाते दिखे.
Published at : 10 Nov 2025 02:21 PM (IST)
Yo Yo Honey Singh MALAIKA ARORA Chillgum

