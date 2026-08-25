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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसाथ में छुट्टियां मना रहे थे अनीत पड्डा और अहान पांडे? फैंस के हाथ लगा ये बड़ा सबूत

साथ में छुट्टियां मना रहे थे अनीत पड्डा और अहान पांडे? फैंस के हाथ लगा ये बड़ा सबूत

अनीत पड्डा की लेटेस्ट सोशल मीडिया पोस्ट ने फैंस के बीच उनकी और अहान पांडे की डेटिंग की चर्चा फिर से शुरू कर दी है. आइए जानते हैं कि आखिर अनीत की पोस्ट में फैंस ने क्या सबूत ढूंढ निकाला है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 05:50 PM (IST)
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साल 2025 में अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' के बाद अनीत पड्डा और अहान पांडे रातोंरात स्टार बन गए थे. उनकी इस फिल्म को जबरदस्त लोकप्रियता मिली थी और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई थी. इसके बाद अक्सर ही ये भी खबरें आती रहती हैं कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. एक बार फिर से इस तरह के कयास लगाए जाने लगे. फैंस ने अनीत पड्डा की वेकेशन की फोटो और अहान की मां डीन पांडे द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में समानता ढूंढ निकाली है और माना जा रहा है कि अनीत और अहान साथ में छुट्टियों का लुत्फ ले रहे थे.

फैंस ने तस्वीरों में ढूंढी समनाता

सैयारा एक्ट्रेस अनीत पड्डा ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल से छुट्टियों की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने ये नहीं बताया है कि ये तस्वीरें कब की और कहां की हैं? कभी एक्ट्रेस धूप का लुत्फ उठा रही हैं तो कभी फूलों के गुलदस्ते के साथ पोज दे रही हैं. कुछ तस्वीरों में एक्ट्रेस को हरियाली के बीच ढेर सारी गायों के आगे पोज देते हुए देखा जा सकता है. 

 
 
 
 
 
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बता दें कि जिन तस्वीरों में हरियाली के बीच अनीत पड्डा नजर आ रही हैं सेम वैसे ही बैकग्राउंड की तस्वीरें अहान पांडे की मां डीन पांडे ने भी जुलाई में शेयर की थी. इसके बाद फैंस का सोशल मीडिया पर कहना है कि अनीत और अहान एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों जुलाई में साथ में छुट्टियां मना रहे थे. हालांकि दोनों में से किसी ने भी ये स्पष्ट नहीं किया कि वो साथ में छुट्टियां मनाने गए थे. 

साथ में छुट्टियां मना रहे थे अनीत पड्डा और अहान पांडे? फैंस के हाथ लगा ये बड़ा सबूत

अहान पांडे और अनीत का वर्कफ्रंट

अहान पांडे सैयारा के बाद अब यशराज फिल्म्स की एक एक्शन रोमांटिक फिल्म में एक्ट्रेस शरवरी वाघ के साथ लीड रोल में दिखाई देंगे. अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बन रही ये फिल्म मार्च 2027 में रिलीज होगी. वहीं अनीत के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस के पास इन दिनों मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' है. एक्ट्रेस ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है. बता दें कि अहान और अनीत के पास मोहित सूरी के डायरेक्श में बनने वाली वाली एक फिल्म भी है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 05:50 PM (IST)
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