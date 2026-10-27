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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडक्या आने वाली है 'भेड़िया 2'? वरुण धवन और कृति सेनन की मुलाकात ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

क्या आने वाली है 'भेड़िया 2'? वरुण धवन और कृति सेनन की मुलाकात ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

कृति सेनन और वरुण धवन की फिल्म भेड़िया के सीक्वल की चर्चा शुरू हो गई है. हाल ही में दोनों एक्टर फिल्म के डायरेक्टर संग एक साथ नजर आए. कृति सेनन की पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 27 Oct 2026 10:03 AM (IST)
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कृति सेनन, वरुण धवन और डायरेक्टर अमर कौशिक एक बार फिर साथ नजर आए हैं, जिसके बाद फैंस के बीच नई चर्चा शुरू हो गई है. तीनों ने 2022 में आई फिल्म 'भेड़िया' में साथ काम किया था. हाल ही में कृति ने सोशल मीडिया पर वरुण और अमर के साथ एक वीडियो शेयर किया. 

हालांकि, तीनों ने साथ आने की वजह नहीं बताई है, लेकिन कृति के कैप्शन ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वे किसी नए प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं.

कृति सेनन ने शेयर की पोस्ट
कृति सेनन ने हाल ही में अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसे वरुण धवन ने भी रीपोस्ट किया. वीडियो के साथ कृति ने लिखा, 'एक ऐसी मुलाकात, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी और जो आपको 'ऑब्सेस्ड' कर देगी! जुड़े रहिए.'

कृति के कैप्शन में 'ऑब्सेस्ड' शब्द ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. अब लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर तीनों किस नए प्रोजेक्ट का इशारा कर रहे हैं. वीडियो में वरुण और कृति भेड़िए की तरह आवाज निकालते भी नजर आ रहे हैं, ऐसे में फैंस के मन में सवाल है कि क्या 'भेड़िया 2' आने वाली है या तीनों किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं.

हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई ऑफिशिलयल जानकारी सामने नहीं आई है.

क्या आने वाली है 'भेड़िया 2'? वरुण धवन और कृति सेनन की मुलाकात ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

क्या 'भेड़िया' की टीम फिर साथ आने वाली है?
कृति सेनन, वरुण धवन और अमर कौशिक इससे पहले फिल्म 'भेड़िया' में साथ काम कर चुके हैं. ये फिल्म नवंबर 2022 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. हॉरर-कॉमेडी फिल्म की कहानी भास्कर नाम के एक शख्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसका किरदार वरुण धवन ने निभाया था.

फिल्म का निर्देशन अमर कौशिक ने किया था, जो 'स्त्री' जैसी फिल्म भी बना चुके हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, 'भेड़िया' ने दुनियाभर में 94.41 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

कृति सेनन और वरुण धवन का वर्क फ्रंट
बता दें, वरुण धवन हाल ही में फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' में नजर आए थे. इससे पहले वह 'बॉर्डर 2' में दिखाई दिए थे. वहीं, कृति सेनन हाल ही में 'कॉकटेल 2' में नजर आईं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 27 Oct 2026 09:47 AM (IST)
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