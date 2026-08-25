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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडउर्वशी रौतेला ने किया तिरंगे का अपमान? राष्ट्रीय ध्वज वाली ड्रेस पहनकर इवेंट में पहुंचीं, देखें Video

उर्वशी रौतेला ने किया तिरंगे का अपमान? राष्ट्रीय ध्वज वाली ड्रेस पहनकर इवेंट में पहुंचीं, देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला तिरंगे से इंस्पायर्ड गाउन पहनने को लेकर विवादों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने ये ड्रेस मिस 'मिस यूनिवर्स इंडिया' 2026 के फाइनल में पहना था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Aug 2026 04:37 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल उर्वशी रौतेला अक्सर ही अपने फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि इस बार एक्ट्रेस अपनी ड्रेस को लेकर विवादों में आ गई हैं. उन पर तिरंगे का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं. दरअसल हाल ही में हुए मिस यूनिवर्स इंडिया' पेजेंट इवेंट में एक्ट्रेस तिरंगे से प्रेरित ड्रेस पहनकर पहुंचीं थीं. इसके बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर जमकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.

उर्वशी रौतेला ने पहनी तिरंगे से इंस्पायर्ड ड्रेस

रविवार को जयपुर में 'मिस यूनिवर्स इंडिया' पेजेंट के फाइनल का आयोजन किया गया था. इसमें सेलिना जेटली और सुष्मिता सेन के अलावा जज पैनल में उर्वशी रौतेला भी शामिल हुई थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने तिरंगे के रंग वाली डीआरएस पहन रखी थी और उनकी ड्रेस पर अशोक चिन्ह का प्रतीक भी नजर आ रहा था. इस दौरान एक्ट्रेस ने इसी ड्रेस में रैंप वॉक भी किया था. 

3 महीने में बना उर्वशी का गाउन

उर्वशी रौतेला ने ANI से बात करते हुए बताया कि इस गाउन को 'दाशा' नाम की एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर ने तैयार किया है और उन्हें इसे बनाने में तीन महीने का वक्त लगा है. तिरंगा गाउन पहनने पर एक्ट्रेस ने खुशी जाहिर की और कहा कि आज का दिन बहुत खास है.

 
 
 
 
 
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उर्वशी पर भड़के लोग

इस ड्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर उर्वशी रौतेला से लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'तिरंगे को लपेटना या ओढ़ना स्वीकार नहीं है?' एक ने लिखा, 'विवाद पक्का है.' वहीं एक यूजर ने लिखा, 'नो, नो. ये गलत है.' एक ने कमेंट किया, 'मुझे तिरंगे का अपमान दिख रहा है.; वाहन क अन्य ने कमेंट किया, 'मुझे लगता है कि यह बहुत क्रिएटिव और सुंदर है, लेकिन इसे पहनने की कोशिश न करें. इसे ड्रेस की तरह पहनना गैर-कानूनी है.

उर्वशी रौतेला ने किया तिरंगे का अपमान? राष्ट्रीय ध्वज वाली ड्रेस पहनकर इवेंट में पहुंचीं, देखें Videoउर्वशी रौतेला ने किया तिरंगे का अपमान? राष्ट्रीय ध्वज वाली ड्रेस पहनकर इवेंट में पहुंचीं, देखें Video

केरल की काजिया लीज मेजो बनीं 

'मिस यूनिवर्स इंडिया' का खिताब केरल की काजिया लीज मेजो ने अपने नाम किया है. 19 साल की काजिया ने 50 से ज्यादा सुंदरियों को हराकर ये खिताब जीता है जो इसी साल 'मिस यूनिवर्स केरल 2026' का टाइटल भी जीत चुकी हैं. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Aug 2026 04:37 PM (IST)
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Urvashi Rautela
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