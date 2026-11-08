तलाक के 2 साल बाद एक्स हसबैंड भरत के साथ दिखीं ईशा देओल, दिवाली पार्टी में साथ दिए पोज

बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल हाल ही में एक दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस पार्टी में उन्हें उनके एक्स हसबैंड भरत तख्तानी के साथ स्पॉट किया गया. दोनों न सिर्फ साथ में नजर आए बल्कि पैपराजी को पोज देते भी दिखाई दिए.

साथ में पोज देते हुए दोनों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया वैसे ही इसकी चर्चा शुरू हो गई. ये वीडियो इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि दोनों तलाक के करीब 2 साल बाद इस तरह एक साथ नजर आए हैं.

दिवाली पार्टी में साथ नजर आए

ईशा देओल शनिवार शाम एक दिवाली पार्टी में पहुंचीं. इस दौरान उनके साथ भरत तख्तानी भी मौजूद थे. दोनों ने पैपराजी के सामने एक साथ खड़े होकर फोटोज भी खिंचवाईं. वीडियो में दोनों मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने पोज देते नजर आ रहे हैं.

ईशा बेबी पिंक कलर की शिमरी साड़ी पहने दिखाईं दीं, जिस पर व्हाइट कढ़ाई वाला खूबसूरत बॉर्डर भी दिख रहा है. वहीं, भरत क्रीम कलर की बंदगले वाली एथनिक आउटफिट में नजर आए.

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11 साल से ज्यादा चली थी शादी

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने जून 2012 में शादी की थी. दोनों की शादी मुंबई के इस्कॉन मंदिर में साउथ इंडियन रीति-रिवाजों से हुई थी. शादी के करीब 5 साल बाद 2017 में माता-पिता बने थे.

हालांकि, 11 साल से ज्यादा समय तक साथ रहने के बाद फरवरी 2024 में दोनों ने अलग होने का फैसला किया. उन्होंने एक बयान जारी कर अपने अलग होने की जानकारी दी थी. साथ ही कहा था कि दोनों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया है. उनके लिए हमेशा उनकी दोनों बेटियों की खुशी और भलाई सबसे ज्यादा जरूरी रहेगी.

बेटियों के लिए आज भी एक टीम हैं ईशा और भरत

अलग होने के बाद भी ईशा ने कई बार साफ किया है कि उनकी बेटियां उनकी पहली प्राथमिकता हैं. मार्च 2025 में द क्विंट को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने भरत के साथ को-पेरेंटिंग को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि जब बच्चे होते हैं, तो माता-पिता को अपने अहंकार को एक तरफ रखना चाहिए. बच्चों के लिए दोनों को एक टीम की तरह रहना जरूरी है.

वहीं, जून 2026 में बॉम्बे टाइम्स से बातचीत में ईशा ने कहा था कि वह खुद को सिंगल मदर नहीं मानतीं. भरत और वह दोनों अपनी बेटियों की परवरिश के मामले में एक टीम हैं. उनके मुताबिक, वे एक परिवार हैं और उनके बच्चों की खुशी हमेशा सबसे पहले रहेगी.

बता दें, ईशा से अलग होने के बाद भरत अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. उन्होंने अगस्त 2025 में बिजनेसवुमन मेघना लखानी के साथ अपने रिश्ते की अनाउंसमेंट की थी.