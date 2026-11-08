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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली पार्टी में दिखा स्टार कपल्स का जलवा, शिल्पा-राज से वरुण-नताशा तक पहुंचे ये सेलेब्स

दिवाली पार्टी में दिखा स्टार कपल्स का जलवा, शिल्पा-राज से वरुण-नताशा तक पहुंचे ये सेलेब्स

फिल्ममेकर निधि दत्ता ने हाल ही में दिवाली पार्टी होस्ट की. इस पार्टी में शिल्पा-राज, वरुण-नताशा और रकुल-जैकी समेत कई स्टार कपल्स पहुंचे. सारा अली खान, राशा थडानी और अर्जुन कपूर भी पार्टी में दिखे.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 08 Nov 2026 10:35 AM (IST)
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दिवाली के मौके पर हर साल बॉलीवुड सितारे शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं. इस साल करण जौहर से लेकर मनीष मल्होत्रा तक कई सेलेब्स दिवाली पार्टी होस्ट कर चुके हैं. अब इस लिस्ट में फिल्ममेकर निधि दत्ता का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने भी दिवाली के मौके पर एक धमाकेदार पार्टी ऑर्गनाइज की, जिसमें बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं. शिल्पा शेट्टी से लेकर रकुल प्रीत और वरुण धवन तक कई सितारे अपने स्पाउस के साथ इस पार्टी में पहुंचे.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा

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बॉलीवुड की मशहूर जोड़ियों में शुमार शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस पार्टी में पहुंचे. दोनों हमेशा की तरह साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे. शिल्पा शेट्टी ने लाइट क्रीम कलर का अनारकली सूट पहना था, जिस पर गोल्डन और ब्लैक कलर का वर्क है. उन्होंने गले में स्टाइलिश हेवी चोकर पहना है. वहीं राज भी ब्लैक कलर का कुर्ता पहने नजर आए.

 
 
 
 
 
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करीना कपूर और सैफ अली खान

सैफ अली खान भी बेबो के साथ इस पार्टी में पहुंचे. हालांकि दोनों ने कैमरे के सामने साथ आकर पोज नहीं दिया और गाड़ी से उतर कर सीधे पार्टी में चले गए.

 
 
 
 
 
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रकुल प्रीत और जैकी भगनानी

रकुल प्रीत और जैकी भगनानी भी निधि दत्ता की दिवाली पार्टी का हिस्सा बने. रकुल प्रीत ने डार्क ब्लू कलर का शरारा-सूट पहना, जो दूर से ही शाइन कर रहा था. उन्होंने ड्रेस के साथ कंट्रास्ट दिखाने के लिए सिल्वर कलर का चोकर पहना जिसमें ब्लू कलर के स्टोन्स लगे हुए थे. वहीं, जैकी भगनानी ने भी पिंक कलर का स्टाइलिश कुर्ता पहना. दोनों साथ में कैमरे के सामने पोज देते दिखाई दिए.

 
 
 
 
 
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सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल

सोनाक्षी सिन्हा भी अपने पति जहीर इकबाल संग पार्टी में शामिल हुईं. सोनाक्षी ने रेड कलर का लॉन्ग सूट पहना, वहीं जहीर इकबाल भी व्हाइट कलर के आउटफिट में नजर आए.

 
 
 
 
 
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वरुण धवन और नताशा दलाल

वरुण धवन भी अपनी बीवी नताशा के साथ निधि दत्ता की पार्टी में पहुंचे लेकिन नताशा कैमरे के सामने आए बिना डायरेक्ट अंदर चली गईं. वरुण ने उन्हें अंदर छोड़ने के बाद बाहर उनका वेट कर रहे पैपराजी को कई पोज दिए. वरुण धवन का लुक काफी रॉयल नजर आया. उन्होंने प्लेन ब्लैक कुर्ते पर हेवी एंब्रॉयड्री वाली जैकेट पहनी.

 
 
 
 
 
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इस पार्टी में बॉलीवुड कपल्स के अलावा और भी कई स्टार्स शामिल हुए. सारा अली खान रेड कलर की एथनिक ड्रेस पहने अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी में पहुंची. राशा थडानी सिल्वर और ग्रे ब्लेंड वाली शिमरी साड़ी में नजर आईं. अर्जुन कपूर भी फेस्टिव लुक में नजर आए. इनके अलावा साकिब सलीम और मीजान जाफरी भी इस पार्टी का हिस्सा बने.

 
 
 
 
 
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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 08 Nov 2026 10:35 AM (IST)
Tags :
Bollywood Diwali Party
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