Ghabadkund BO Collection Day 6: मामूली बजट में बनी इस फिल्म ने 6 दिन में वसूला 61 फीसदी बजट, बनी छठी सबसे बड़ी मराठी फिल्म
Ghabadkund Box Office Collection Day 6: मराठी की एक और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में अच्छी कमाई कर डाली है.
मराठी सिनेमा की फिल्में इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई हैं. राजा शिवाजी जहां मराठी की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है तो वहीं देऊद बंद 2 भी मराठी की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दबाकर कमाई की है.
वहीं अब संदीप पाठक, देवदत्त नागे, शशांक शेंडे और प्राजक्ता हनमघर की फिल्म 'घबडकुंड' भी बॉक्स ऑफिस पर पूरा दम दिखा रही है. यह एडवेंचर-सस्पेंस थ्रिलर फिल्म 'सुपर डुपर' को पीछे छोड़कर 2026 की छठी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मराठी फ़िल्म बन गई है. चलिए यहां इसके छठे दिन की बॉक्स ऑफ़िस रिपोर्ट के लिए नीचे देखें!
'घबडकुंड' ने छठे दिन कितना किया कलेक्शन?
सैकनिल्क के मुताबिक, 'घबडकुंड' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर 35 लाख रुपये की कमाई की है. हालांकि मंगलवार को हुई 43 लाख रुपये की कमाई के मुकाबले इसमें 18.6% की गिरावट देखी गई. लेकिन ये फिल्म अब 'तुंबडची मंजुला' और 'देऊल बंद 2' के कम कमाई करने का फायदा उठा रही है. भारत में इसका कुल कलेक्शन 3.70 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. प्रीतम एसके पाटिल के निर्देशन में बनी यह फ़िल्म 6 करोड़ रुपये के कम बजट में तैयार हुई है. इसने 6 दिनों में अपने 6 करोड़ के बजट का 61.66% हिस्सा वसूल कर लिया है और ये मराठी सिनेमा की अगली सफल फिल्म बनने की राह पर है.
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'सुपर डुपर' से आगे निकली 'घबडकुंड'
एडवेंचर-सस्पेंस थ्रिलर 'घबडकुंड' ने नम्रता आवटे संभेराव की ‘सुपर डुपर’ को पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म ने 3.44 करोड़ की लाइफटाइम कमाई की थी. इसी के साथ ये अब 2026 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्म बन गई है. अब इसका अगला टारगेट आगा आगा सुनबाई! के म्हांते सासुबाई? के लाइफटाइम कलेक्शन 8.97 करोड़ को मात देना है. ऐसा करते ही ये मराठी की टॉप 5 फिल्मों में एंट्री कर जाएगी.
ये हैं 2026 की टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मराठी फिल्में
- राजा शिवाजी- 105.68 करोड़
- देऊल बंद 2- 72.24 करोड़
- क्रांतिज्योति विद्यालय मराठी मध्यम -28 करोड़
- तुम्बाडची मंजुला- 13.83 करोड़
- आगा आगा सुनबाई! के म्हांते सासुबाई?- 8.97 करोड़
- घबड़कुंड- 3.70 करोड़
- सुपर डुपर- 3.44 करोड़
- टाइघी- 1.64 करोड़
- राणापति शिवराय - स्वारी आगरा- 1.39 करोड़
- पुन्हा एकदा साडे मेड तीन- 1.29 करोड़
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