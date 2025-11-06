हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEntertainment Highlights: माइकल जैक्सन की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं उनके भतीजे जाफर, यहां से लें शोबिज इंडस्ट्री की अपडेट

Entertainment Highlights: माइकल जैक्सन की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं उनके भतीजे जाफर, यहां से लें शोबिज इंडस्ट्री की अपडेट

Entertainment Industry Updates: एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आज कई नई खबरें दर्शकों तक पहुंची हैं. आज जानिए दुनिया की तमाम इंडस्ट्री के सेलेब्स से जुड़ी ये खास खबरें. यहां है पूरी डिटेल्स .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

शोबिज इंडस्ट्री की नई अपडेट्स सामने आई है. वहीं हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के स्टार्स ने भी आज अपने अनसुने राज फैंस के साथ शेयर किया है. जहां माइकल जैक्सन के भतीजे उनकी लीगेसी आगे बढ़ाते नजर आएं तो वहीं दूसरी ओर महेश बाबू और एस एस राजामौली ने अपने फनी चैट्स से सबको गुदगुदाया. यहां जानिए सारी बड़ी खबरें.

1. जाफर जैक्सन की फिल्म का नया टीजर हुआ रिलीज
माइकल जैक्सन को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. फैंस बेसब्री से उनके बायोपिक का इंतजार कर रहे थे. लेकिन आज मेकर्स ने मशहूर पॉप स्टार के भतीजे के साथ फिल्म का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म का 'माइकल' है जिसमें जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के जरिए माइकल जैक्सन की पूरी कहानी को दिखाया जाएगा. अब टीजर रिलीज के बाद फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है.

2. एस एस राजामौली के एक्टर्स का वायरल हुआ फनी कन्वर्सेशन
महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एस एस राजामौली की फिल्म में साथ काम करने वाले हैं. ग्लोब टार्टर नाम की इस मूवी के दोनों स्टार्स का सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज देखने को मिला. एक्टर ने अपने ट्वीट में फिल्ममेकर को टैग करते हुए उनसे इस फिल्म से जुड़ा सवाल मजेदार अंदाज में किया. इसके बाद एस एस राजामौली ने भी इस सवाल का मजाकियां अंदाज में जवाब दिया और धीरे–धीरे उनके इस कन्वर्सेशन का मजा बाकी यूजर्स भी लेने लगें. अब इस खास बातचीत फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट एक और लेवल बढ़ा दिया है.
Entertainment Highlights: माइकल जैक्सन की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं उनके भतीजे जाफर, यहां से लें शोबिज इंडस्ट्री की अपडेट

3. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली ऐश्वर्या राय को बड़ी राहत
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच लंबी लड़ाई चल रही थी लेकिन आज एक्ट्रेस के पक्ष में सुनवाई आते ही उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल एक्ट्रेस ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 39 करोड़ 33 लाख रुपए की कुल इनकम दिखाते हुए अपनी रिटर्न टैक्स फाइल की थी. डिपार्टकेंट ने उनकी रिटर्न की स्क्रुटनी का फैसला किया. जांच पड़ताल के बाद ITAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनकी आय में जोड़े गए एक्स्ट्रा 4 करोड़ 11 लाख रुपए के दावे को खारिज कर दिया है.
Entertainment Highlights: माइकल जैक्सन की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं उनके भतीजे जाफर, यहां से लें शोबिज इंडस्ट्री की अपडेट

4. 21 की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी बदसलूकी
टीवी में नाम कमाने के बाद मौनी रॉय ने बॉलीवुड में भी काम किया. हाल ही में अपूर्वा माखीजा के शो में एक्ट्रेस ने एक शॉकिंग खुलासा किया. उन्होंने बताया कि भले उन्हें कभी कास्टिंग काउच का एस्पिरिएंस नहीं मिला लेकिन 21 साल की उम्र में बॉलीवुड में उनके साथ बदतमीजी की गई थी. अपूर्वा मखीजा के शो में एक्ट्रेस ने कहा, 'कास्टिंग काउच तो नहीं हुआ लेकिन बदतमीजी हुई है. मैं 21–22 साल की थी जब मैं किसी के ऑफिस गई वहां मुझे एक सीन बताया गया जहां लड़की स्विमिंग पूल में गिर कर बेहोश हो जाती है.' एक्ट्रेस ने उस इंसान का नाम तो नहीं लिया लेकिन बताया कि उस इंसान ने उनके चेहरे को पकड़ कर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का डेमो दिया. लेकिन उस 1 मिनट में एक्ट्रेस समझ ही नहीं पाईं कि उनके साथ क्या हुआ. बता दें, अपूर्वा मखीजा के इस शो को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MissMalini (@missmalini)

5. दुलकर सलमान को था रिप्लेस होने का डर
साउथ के मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान इन दिनों अपनी फिल्म 'कांथा' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं जो 14 नवम्बर को रिलीज होगी. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की और बताया कि एक समय पर उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिए जाने का डर सताने लगा था.
Entertainment Highlights: माइकल जैक्सन की लेगेसी आगे बढ़ा रहे हैं उनके भतीजे जाफर, यहां से लें शोबिज इंडस्ट्री की अपडेट

एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, इस फिल्म के लिए उन्होंने कई लोगों से लड़ाई भी की. क्योंकि 'कांथा' एक टिपिकल फिल्म से भी कई ज्यादा है. इन्हीं 5 सालों में उनके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं उन्हें फिल्म से रिप्लेस ना कर दिया जाए.

और पढ़ें
Published at : 06 Nov 2025 10:58 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu Mouni Roy Aishwarya Rai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Phase 1 Voting: पहले फेज में बंपर मतदान...किसके पलड़ा होगा भारी? | Nitish | tejashwi
पहला दौर 'अंगड़ाई'..आगे असली लड़ाई!
Sandeep Chaudhary: इस कारण से बढ़ी वोटिंग, सुनिए वरिष्ठ पत्रकारों ने क्या कहा | Bihar Election 2025
Bihar Election 2025: डिप्टी CM की कार पर 'गोबर' अटैक! | Vijay Sinha | RJD | ABP Report
BJP महिला प्रवक्ता को युवक ने दिखाई आंख..तो Chitra Tripathi ने लगाई फटकार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
बिहार चुनाव में बंपर वोटिंग, बदली गईं 1.21 परसेंट ईवीएम... पहले चरण के मतदान के बाद क्या बोला चुनाव आयोग?
दिल्ली NCR
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
JNU फिर हुआ लाल! छात्रसंघ चुनाव में लेफ्ट ने चारों सीटों पर दर्ज की जीत
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: पुलिस ने गिरफ्तारी का कारण लिखित में नहीं बताया तो होगी रिहाई, तय की शर्तें
बॉलीवुड
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
'आवारापन 2' से जुड़ी 5 क्रेजी बातें, जो इमरान हाशमी की फिल्म को बना देंगी बेहद खास
क्रिकेट
RCB Retained Players 2026: 4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
4 खिलाड़ियों ने RCB को बनाया कंगाल, ऑक्शन से पहले आधी जेब खाली; देखें पूरी रिटेंशन लिस्ट
बिहार
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
बिहार चुनाव: पटना के इस पोलिंग बूथ पर नहीं पड़ा एक भी वोट, जानें क्या है वजह?
यूटिलिटी
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
अटल पेंशन योजना बीच में बंद करानी है, जानें क्या कहते हैं इसके नियम?
हेल्थ
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
हर दिन हल्दी खाने से शरीर को मिलते हैं कमाल के ये 8 फायदे, जानें एक्सपर्ट्स क्या देते हैं राय?
ENT LIVE
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
टॉक्सिक और यश पर हुमा कुरैशी | भारत की सबसे बड़ी फिल्म टॉक्सिक | हुमा कुरैशी का इंटरव्यू
ENT LIVE
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
डॉली सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: एक्टिंग, स्टीरियोटाइप्स, रील्स और इंस्टाग्राम गोल्डन रिंग
ENT LIVE
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
अनुनय सूद का निधन, दुबई स्थित ट्रैवल इन्फ्लुएंसर की मौत से प्रशंसक सदमे में
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
दिल्ली क्राइम 3 ट्रेलर रिव्यू | हुमा कुरैशी-शो स्टॉपर | शेफाली शाह | राजेश तैलंग
ENT LIVE
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Jatadhara Movie Review | सुधीर बाबू, सोनाक्षी सिन्हा, प्रेरणा अरोड़ा | भूत, पिशाच और अंधविश्वास
Embed widget