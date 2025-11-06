शोबिज इंडस्ट्री की नई अपडेट्स सामने आई है. वहीं हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड और साउथ की फिल्मों के स्टार्स ने भी आज अपने अनसुने राज फैंस के साथ शेयर किया है. जहां माइकल जैक्सन के भतीजे उनकी लीगेसी आगे बढ़ाते नजर आएं तो वहीं दूसरी ओर महेश बाबू और एस एस राजामौली ने अपने फनी चैट्स से सबको गुदगुदाया. यहां जानिए सारी बड़ी खबरें.

1. जाफर जैक्सन की फिल्म का नया टीजर हुआ रिलीज

माइकल जैक्सन को आज किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं. फैंस बेसब्री से उनके बायोपिक का इंतजार कर रहे थे. लेकिन आज मेकर्स ने मशहूर पॉप स्टार के भतीजे के साथ फिल्म का धांसू टीजर रिलीज कर दिया है. फिल्म का 'माइकल' है जिसमें जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका में नजर आएंगे. फिल्म के जरिए माइकल जैक्सन की पूरी कहानी को दिखाया जाएगा. अब टीजर रिलीज के बाद फैंस का भी जबरदस्त रिएक्शन देखने को मिला है.

2. एस एस राजामौली के एक्टर्स का वायरल हुआ फनी कन्वर्सेशन

महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा एस एस राजामौली की फिल्म में साथ काम करने वाले हैं. ग्लोब टार्टर नाम की इस मूवी के दोनों स्टार्स का सोशल मीडिया पर मजेदार अंदाज देखने को मिला. एक्टर ने अपने ट्वीट में फिल्ममेकर को टैग करते हुए उनसे इस फिल्म से जुड़ा सवाल मजेदार अंदाज में किया. इसके बाद एस एस राजामौली ने भी इस सवाल का मजाकियां अंदाज में जवाब दिया और धीरे–धीरे उनके इस कन्वर्सेशन का मजा बाकी यूजर्स भी लेने लगें. अब इस खास बातचीत फैंस के अंदर भी एक्साइटमेंट एक और लेवल बढ़ा दिया है.



3. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मिली ऐश्वर्या राय को बड़ी राहत

बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बीच लंबी लड़ाई चल रही थी लेकिन आज एक्ट्रेस के पक्ष में सुनवाई आते ही उन्हें बड़ी राहत मिली है. दरअसल एक्ट्रेस ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 39 करोड़ 33 लाख रुपए की कुल इनकम दिखाते हुए अपनी रिटर्न टैक्स फाइल की थी. डिपार्टकेंट ने उनकी रिटर्न की स्क्रुटनी का फैसला किया. जांच पड़ताल के बाद ITAT ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा उनकी आय में जोड़े गए एक्स्ट्रा 4 करोड़ 11 लाख रुपए के दावे को खारिज कर दिया है.



4. 21 की उम्र में मौनी रॉय के साथ हुई थी बदसलूकी

टीवी में नाम कमाने के बाद मौनी रॉय ने बॉलीवुड में भी काम किया. हाल ही में अपूर्वा माखीजा के शो में एक्ट्रेस ने एक शॉकिंग खुलासा किया. उन्होंने बताया कि भले उन्हें कभी कास्टिंग काउच का एस्पिरिएंस नहीं मिला लेकिन 21 साल की उम्र में बॉलीवुड में उनके साथ बदतमीजी की गई थी. अपूर्वा मखीजा के शो में एक्ट्रेस ने कहा, 'कास्टिंग काउच तो नहीं हुआ लेकिन बदतमीजी हुई है. मैं 21–22 साल की थी जब मैं किसी के ऑफिस गई वहां मुझे एक सीन बताया गया जहां लड़की स्विमिंग पूल में गिर कर बेहोश हो जाती है.' एक्ट्रेस ने उस इंसान का नाम तो नहीं लिया लेकिन बताया कि उस इंसान ने उनके चेहरे को पकड़ कर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन का डेमो दिया. लेकिन उस 1 मिनट में एक्ट्रेस समझ ही नहीं पाईं कि उनके साथ क्या हुआ. बता दें, अपूर्वा मखीजा के इस शो को आप जिओ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

5. दुलकर सलमान को था रिप्लेस होने का डर

साउथ के मशहूर अभिनेता दुलकर सलमान इन दिनों अपनी फिल्म 'कांथा' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं जो 14 नवम्बर को रिलीज होगी. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने अपनी फीलिंग्स भी शेयर की और बताया कि एक समय पर उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस कर दिए जाने का डर सताने लगा था.



एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के लिए उन्होंने काफी मेहनत की, इस फिल्म के लिए उन्होंने कई लोगों से लड़ाई भी की. क्योंकि 'कांथा' एक टिपिकल फिल्म से भी कई ज्यादा है. इन्हीं 5 सालों में उनके मन में ये डर बैठ गया कि कहीं उन्हें फिल्म से रिप्लेस ना कर दिया जाए.