Entertainment Highlights: दिशा पाटनी के पिता को मिला वेपन रखने का लाइसेंस, Ai के बढ़ते इस्तेमाल पर बोले सोनू निगम
Entertainment Highlights: दिशा पाटनी के पिता जगदीश पाटनी को यूपी पुलिस की तरफ से गन रखने का लाइसेंस मिला. वहीं सोनू निगम ने ai के बढ़ते यूज को लेकर अपनी बात रखी. जानें इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरें.
दिशा पाटनी के पिता को यूपी पुलिस ने अपनी सुरक्षा के लिए गन का लाइसेंस दे दिया है. वहीं दूसरी ओर पॉपुलर सिंगर सोनू निगम ने क्रिएटिव फील्ड में AI के बढ़ते यूज को लेकर अपनी राय शेयर की है. इन सब के अलावा निक जोनस का भी प्रियंका चोपड़ा के लेटेस्ट लुक को देख रिएक्शन सामने आया है. इसी तरह की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तमाम बड़ी खबरों की पूरी जानकारी के लिए पढ़ें ये स्टोरी.
दिशा पाटनी के पिता को मिली लाइसेंस्ड गन रखने की परमिशन
बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के बरेली वाले घर में फायरिंग की गई थी. इसके बाद यूपी पुलिस ने इस कांड से जुड़े अपराधियों का एनकाउंटर कर दिया. लेकिन अब एक्ट्रेस के पिता रिटायर्ड DSP जगदीश पाटनी को लाइसेंस्ड गन रखने की परमिशन मिल गई है. एक्ट्रेस के पिता ने इसके लिए बरेली मजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील की थी जिसके बाद उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए गन रखने की परमिशन दी गई.
'AI हमारा असिस्टेंट हैं,इसे बॉस की तरह ट्रीट ना करें...'
सोनू निगम इन दिनों अपने सतरंगी रे टूर को लेकर बीजी हैं. इसी बीच उन्होंने क्रिएटिव फील्ड में AI के यूज को लेकर अपनी राय शेयर की. मीडिया पोर्टल संग खास बातचीत में उन्होंने टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर अपनी बात रखी. इंडियन एक्सप्रेस संग बात करते हुए उन्होंने बताया कि, 'ai को अपने असिस्टेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए ना कि अपने बॉस की तरह. ये आपकी क्रिएटिविटी को स्पोर्ट करने का एक टूल है. लेकिन इसे इंसानों को कभी रिप्लेस करने मत दीजिए.'
फिल्म के सियासी विवाद में घिरने के बाद पृथ्वीराज सुकुमारन ने तोड़ी चुप्पी
पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म एल 2: एम्पुरान रिलीज के बाद विवादों में घिर गई. फिल्म में गुजरात में हुए दंगों के कई सींस दिखाए गए थे जिसके बाद फिल्म की आलोचना होने लगी. लेकिन अब इस फिल्म के रिलीज होने के महीनों बाद पृथ्वीराज सुकुमारन ने इसपर अपनी चुप्पी तोड़ी है. एक्टर-डायरेक्टर ने बताया कि फिल्म बनाते वक्त प्रोड्यूसर्स को ये ख्याल था कि वो क्या कर रहे हैं. उनका मानना है सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस के वजह से वो अपनी फिल्म में करोड़ों रुपए खर्चना नहीं चाहते हैं. एक्टर का कहना है कि वो फिल्में सिर्फ ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए बनाते हैं इसके अलावा उनका और कोई एजेंडा नहीं.
'विश्वात्मा' की शूटिंग के दौरान केन्या में अरेस्ट हुए थे 2 एक्टर्स
1992 में राजीव राय की फिल्म 'विश्वात्मा' रिलीज हुई थी. अब इस फिल्म के डायरेक्टर ने शूटिंग के दिनों के दिलचस्प किस्से का खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि जब फिल्म की टीम केन्या में शूटिंग कर रही थी तो रात में दो एक्टर्स को गिरफ्तार कर किया था. नैरोबी और मोंबासा जैसे शहरों में ये रूल है कि रात में अगर कोई भी बाहर घूमता हुआ नजर आएं तो वहां के पुलिस अधिकारी उसे शूट कर सकते हैं. अनजाने में 'विश्वात्मा' के एक्टर्स रात के 2 बजे निकले और तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन केन्या में राजीव राय के कुछ कॉन्टैक्ट्स थे जिस वजह से ये एक्टर्स छूट गए.
प्रियंका चोपड़ा के 'ग्लोब ट्रॉटर' इवेंट लुक के दीवाने हुए निक जोनस
15 नवंबर को हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में एस एस राजामौली की फिल्म वाराणसी का ग्रैंड इवेंट रखा गया. इस इवेंट में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट मौजूद रही. इसी बीच देसी गर्ल ने भी अपने ट्रेडीशनल लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा. उनके इस अनोखे अंदाज को देख पति निक जोनस भी खुद को संभाल नहीं पाए. प्रियंका चोपड़ा के पोस्ट पर कमेंट करते हुए उन्होंने लिखा कि, 'मैं सबकी तरफ से कहता हूं.. ओ माय गॉड.. '
View this post on Instagram
इस इवेंट में एक्ट्रेस ने खूबसूरत वाइट लहंगा कैरी किया था. इस लहंगे को अनामिका खन्ना द्वारा डिजाइन किया गया. अपने इस आउटफिट के साथ एक्ट्रेस ने परफेक्ट ज्वेलरी और मेकअप के साथ अपना पूरा लुक कंप्लीट किया जो सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL