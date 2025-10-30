ग्रैमी अवॉर्ड विनर एनरिक इग्लेसियस ने 29 अक्टूबर को मुंबई में कॉन्सर्ट किया. उनका कॉन्सर्ट जबरदस्त चर्चा में रहा. इस कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के तमाम एक्टर्स नजर आए. एनरिक इग्लेसियस 13 साल बाद इंडिया आए हैं. इस बार उनका दो दिन का कॉन्सर्ट है.

कॉन्सर्ट में पहुंचे ये सेलेब्स

इस कॉन्सर्ट में सेलेब्स जैसे रकुल प्रीत सिंह, जैकी भगनानी, विद्या बालन, मलाइका अरोड़ा, प्रज्ञा जयसवाल, सोनल चौहान, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, Lauren Gottlieb जैसे स्टार्स पहुंचे. सभी के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. मलाइका अरोड़ा और रकुल प्रीत सिंह को कॉन्सर्ट में खूब एंजॉय करते हुए देखा गया.

मलाइका ने कॉन्सर्ट के लिए व्हाइट कलर का टैंक टॉप और जींस कैरी की. उन्होंने नो मेकअप लुक कैरी किया. साथ ही मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई

रकुल प्रीतसिंह ने कॉन्सर्ट के लिए ब्लू कलर का कोऑर्ड सेट कैरी किया. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई थी. साथ में मिनिमल मेकअल लिया. वहीं जैकी भगनानी भी कैजुअल आउटफिट में नजर आए.

बता दें कि एनरिक इग्लेसियस का मुंबई कॉन्सर्ट बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में हुआ था. इसमें एनरिक इग्लेसियस की परफॉर्मेंस देखने के लिए 25,000 से ज़्यादा फैंस मौजूद थे. ये कॉन्सर्ट करीब 8.20 बजे शुरू हुआ. एनरिक ने इस कॉन्सर्ट के लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट पहना था और सिग्नेचर कैप कैरी की थी. एनरिक इग्लेसियस के पॉपुलर सॉन्ग की बात करें तो Subeme La Radio, फ्रीक, चेजिंग द सन, बी विद यू, हार्टबीट, Cuando Me Enamoro जैसे हिट गाने गाए हैं.

वहीं मलाइका अरोड़ा की बात करें तो उन्हें फिल्म थामा में आइटम नंबर करते हुए देखा गया. उनके डांस नंबर की काफी चर्चा हुई. वहीं रुकुल प्रीत सिंह अब अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे 2 में नजर आएंगी. फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. इसमें आर माधवन और गौतमी कपूर रकुल प्रीत सिंह के पेरेंट्स के रोल में हैं.